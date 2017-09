Gyereksürgősségi központ nyílik Győrben, a megyei kórházban - fotók

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közleménye



14 milliárdos fejlesztéssel megújul a gyermeksürgősségi és baleseti ellátás országos hálózata



A gyermekgyógyászati szakma kivételes összefogásával Európában az elsők között Magyarországon alakulhat ki az egységes elvek mentén felépített gyermeksürgősségi és baleseti ellátórendszer.



Magyarországon a 0-18 éves korcsoport szempontjából jelentős kockázat a baleseti sérülés. Évente félmillió kezelést igénylő gyermeksérülés következik be, amelynek hatékony kezelése a jelenleginél fejlettebb ellátási feltételrendszert igényel a gyermekek gyógyulási esélyének jelentős emelkedése érdekében.



A 14 milliárd forint összköltségű, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumvezetésével, a Heim Pál Gyermekkórház, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részvételével megvalósítandó projekt európai uniós támogatással 2020-ra kialakítja a gyermek traumatológiai és gyermek sürgősségi ellátás országos ellátórendszerét, létrehozza a III. progresszivitási szintű országos központot és térségi alközpontokat.



Az ország gyermeksürgősségi és a gyermektraumatológiai csúcsintézménye Budapesten a Heim Pál Gyermekkórházban fog felépülni, az öt regionális országos alcentrum pedig Győrben, Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon lesz. A jelentős infrastruktúra fejlesztésen túl betegség-, sérülés- és műtéttípusokra lebontva meghatározásra kerül, hogy milyen esetben, melyik intézménynek mi a feladata. Mindez a mentőszolgálattal összehangoltan fog működni a betegirányítás gyorsasága érdekében. Az ország bármely pontjáról egy rendkívül súlyosan sérült gyermek 90 percen belül hozzájuthat az állapota szerint szükséges lehető legjobb ellátáshoz.



Két új szakma születik, létrejönnek a gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakterületek. A teljes képzési rendszer kialakítása lehetővé fogja tenni, hogy minden fejlesztési helyszínen magasan képzett orvosi és szakápolói csapat lássa el a rászoruló gyermekeket.



Magyarország a megkezdett fejlesztéssel Európa élvonalába kerülhet, hiszen elsők között nálunk alakulhat ki az egységes elvek mentén felépített ellátási struktúra a gyermeksürgősség és a gyermektraumatológia területén. Mindez a gyermekgyógyászati szakma kivételes összefogásával jöhet létre.

