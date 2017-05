Gyereknapi programok, édességünnep, borvásár - Mi lesz még a hétvégén? Mutatjuk!

Ott járt egy eseményen és fotózott? Várjuk tudósítását, képeit a Ajánlana további programokat?Várjuk tudósítását, képeit a tudosito@kisalfold.hu címre!

Gyereknapi programok

Jánossomorja

Ezer Lámpás Éjszakája

Édesség-, gasztroünnep, falunap

Győr05. 28., vasárnapAranypart II., 10–19 óraAlkoss velünk! – kézművesjátszóházak, Mokka-program, arcfestés, agyagozás. Könyves Sziget, tűzoltó-bemutató, Aprófalva – játékok babáknak és mamáknak. Kids Club – angol nyelvi játékok gyerekeknek. Gokart, íjászat, mobil játszóház, zsonglőrködés. Hajókázás a Holt-Dunán, kézművestermékek vására. Játékos tudomány – játszóház. Színpadi programok: 10 óra: Mesevarázs Frankó Katával – A szomorú királykisasszony. Vidítsuk fel együtt! 11 óra: Az Aranykapu zenekar koncertje. 12 és 14 óra: A Forrás Waldorf Iskola diákjainak zsonglőrbemutatója. 15 óra: Zabszalma-koncert. 16.30 óra: Csihány csípte mesék – Csernik Szende lábbábos műsora. 18 óra: A Katáng zenekar koncertje.05. 28., vasárnapXantus János ÁllatkertLesz Állatolimpia, ügyességi játékok: ugróverseny, gólyaláb, Orrmányozoo, CélozgatóZoo, MinigolfoZoo, hajóverseny, Buborékvarázs, „Zootime showtime!", „Lovak bálja", terelőkutyashow és solymászbemutató... A gyerekeket jégkrémmel, az apukákat hideg sörrel várják. További információ:www.zoogyor.com.05. 27., szombatÚjvárosi Műv. Ház, 10–12 óraKézműves-foglalkozás, A Batyu Színház előadása Hófehér és Rózsapiros címmel.Abda05. 28., vasárnapZrínyi Ilona Általános Iskola udvara és a játszótér mögötti sportpálya, 15 óraKRESZ-park, ügyességi és játékos vetélkedő, közlekedési tesztverseny, Belvárosi Betyárok-koncert, ugrálóvár, fa- és népi játékok, körhinta, kreatív foglalkozás, tűzoltó-bemutató, édes meglepetések.Pannonhalma05. 28., vasárnapSzabadság tér, liget15 óra: Holle Anyó Meseszínház: Kisvakond világ körüli útja. 16.15 óra: Angel Dance hiphopcsoport. 16.45 óra: Ügyességi verseny. 17 óra: Gyerek-tűzoltóbemutató. 17.15 óra: Limbóverseny (Balance tánccsoport). 17.30 óra: Black Diamond dzsesszbalettcsoport. 18 óra: Bűvészshow Kiss Lászlóval. 18.30 óra: Eredményhirdetések (rajz-, aszfaltrajzverseny, salátaparádé). 18.45 óra: Ügyességi verseny. 19 óra: Bendegúz és barátai – zenés műsor. 20 óra: Záróra. Kísérőprogramok: légvár, játszóház, minigokart, salátaparádé, arcfestés és még sok más érdekesség.Mosonmagyaróvár05. 27., szombatFlesch-központ, 10–17 óraBálint Ágnes-emlékkiállítás (10 óra), kézműves-foglalkozás, játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, légvár, 3D-karika, autós szimulátor, virtuális szemüveg és sok-sok meglepetés... Bemutatkozik a Roboktat – betekintés a technológia világába érdekes felfedezések és szórakoztató feladatok által. 10.30 óra: Animációs film vetítése a színházteremben 13.30 óra: A Block Breakers, a Mobilis-SMR mentorprogram részeként létrehozott szakkör és FLL csapata tart interaktív bemutatót. A csapatot a mosonmagyaróvári Bolyai-iskola diákjai alkotják. 16 óra: A Buborék együttes koncertje. A rendezvény ingyenes.05. 26., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraProgram: fonalmunkák, gyöngyfűzés. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség 500 Ft.Levél05.26., péntekJátszótér, a Május 1 liget.8.30 Gyülekező - csapatok felkészítése, eligazítás, 9.00 REGGELI MOCORGÓ a 25 éves Levéli GYÖK-kel, 9.30 AKADÁLYVERSENY – a levéli iskolások „túlélő túrája" , 12.30 EBÉD – az SzM és Konyha mesterszakácsaitólFAGYI - a Hidegkő Vendéglő és törzsvendégei jóvoltából. Egész délután: kalandpark, kézműves és játék sátor, csocsó, ugráló vár, aszfaltrajz-verseny, vidám, tréfás játékok, arcfestés. 15.00 órakor Figura cirkusz, 17.00 óraKIS CSILLAG SZÜLETIK! A levéli tehetségek bemutatója, 19.00 óra Gyereknapzáró Buli -Sztárvendég: Hegedűs Bori. A programok alatt: zsíros-, lekváros-, vajas kenyér, szörp! ÉS PALACSINTA!!!05. 28., vasárnapJátszó- és pihenőpark (Szent I. út), 14 óra15 óra: Hold Színház – Kire ütött ez a gyerek? 16.30 óra: Gyerekzumba. 17.30 óra: A Zabszalma együttes koncertje. Egyéb programok: arcfestés, kézműveskedés, sétakocsikázás, palacsintázás, szabadtéri játékok.Sopron05. 28., vasárnap14 óraA Gyermeknap alkalmából színes programokkal, finom ételekkel és grillkertmegnyitóval készülnek a GYIK Rendezvényházban.Egész nap kirakodóvásár, Lego-sarok, légvár, verklisek és este 8 órától a 2017-es VOLT Fesztiválon is fellépő What’sUpCi zenekar gondoskodik a jó hangulatról. Ugyancsak május utolsó vasárnapján – 3 év után újra – látható lesz a GYIK-ban a Hüllő Zoo kiállítása. A kiállítás és börze május 28-tól június 4-ig várja a látogatókat, mindennap 10-től 18 óráig. Lesznek hüllők, kisemlősök, rovarok...05. 28., vasárnapDeák tér, Liszt-terasz, 16 óraTündérek és manók vonulása. 16 órakor indulás a Deák tér játszóteréről a Liszt-központhoz a „Tündéri gyereknap"-ra, ahol zenés programok és kreatív foglalkozások várják a gyerekeket.05. 28., vasárnapJereván-lakótelep, Kodály Zoltán tér, 10–19 óraHagyományos városi gyereknap játékokkal, szabadtéri programokkal.Nagycenk05. 28., vasárnapMúzeumvasút (Kiscenki út 3.), 9–18 óraÍzelítő a programokból:Utazás Andrással, a gőzössel, fűtőház-látogatással egybekötött indulási időpontok: Nagycenkről 9.20, 11.20, 15.20 órakor. Modellvasút-kiállítás. Szabadtéri játékgyűjtemény. Ugrálóvár. Alkotóműhely Bábszínház (11 óra). Teki-fotó. Bűvészműsor (15.30 óra). Lovas kocsizás, lovaglás.Kapuvár05. 27., szombatVárosi könyvtár, 9–12 óraA programból: tüdőfoci, pattpong, kekszvándor, pöcc és huss, tésztanyárs és még sok más izgalmas dolog várja a gyerekeket.05. 27., szombatVárárok, 14 óraSzínpadi műsorok: 14.30 óra: Olimpiailáng-futás. 15 óra: Fabula együttes. 16 óra: Kiss Balázs bűvész. 16.45 óra: Kapuvári Ifjúsági Mazsorettek. 17.05 óra: A Marinett Alapfokú Művészeti Iskola vitnyédi csoportja. 17.20 óra: Junior Mozgásstúdió. 17.45 óra: Rajzpályázat eredményhirdetése. 18 óra: Csemete Bábszínház. 18.45 óra: Kapui Zsófia és Stift Cynthia – gyerekdalok. Párhuzamos programok: 16 óra: Bábi néni interaktív meseszínház. A rajzpályázat nyertesei a színpadon vehetik át az értékes nyereményeiket. Lesz még légvár, körhinta, aszfaltrajzverseny, gyermekjátékok, lovas hintó, népi játékok, arcfestés, íjászkodás stb.Csorna05. 27., szombatVárosi Művelődési Központ és a múzeum környéke, 10–20 óra13.30 óra: „Fáklyafutás" az ifjúsági olimpiai lánggal. 15 óra: „Hun sírok. Aszfaltrajzverseny. 15.30 óra: Néptánc. 16 óra: „Germán törzsi háború" – harci bemutató (múzeumkert). 17 óra: Az aszfaltrajzverseny eredményhirdetése. 17.30 óra: Látványtánc. Folyamatos programok: Táblás és kockajátékok a késő antikvitás évszázadaiban. Kézműves-foglalkozások, fegyverbemutatók, tábori életkép, szimulált gyerekküzdelmek, interaktív régészeti foglalkozások. Játszópark, légvárak, mászófal, ládavasút, kisvonat, fa körhinta, hajóhinták, arcfestés...Tatabánya05. 27., szombat, 10–18 óra05. 28., vasárnap, 10–15 óraA Vértes AgorájaBányászkaland! Izgalmas, kalandos feladatokkal gyűjtsd össze a hét törpét s keresd Hófehérkét! Programok: foci, birkózás, boksz, aknakereső óriás-társasjáték. Bányamentő, játszóház, csónakázótó (a zeneiskola előtt). Dottó, 3D-nyomtatás a Logischoollal, gyermekcsoportok bemutatkozása. tombola.Katasztrófavédelmi gyermeknap05.28.Minden gyerek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyermeknapon lehetőséget is biztosít erre. Május utolsó vasárnapja a szervezetnél hagyományosan a gyerekekről szól, így idén is megnyílnak a tűzoltószertárak kapui 28-án, immár negyedik alkalommal. Ezúttal az ország 283 pontján várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt.05. 28., vasárnapAranypart II., 19.30 óraAz eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódóan idén 7. alkalommal rendezik meg az Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági koncert- és programsorozatot országszerte, melyhez Győr városa is csatlakozott.5. Győri Édes Napok a Nemak szervezésében05. 26–28., péntek-vasárnapDunakapu térIdén ötödik alkalommal rendezik meg a győri Édes Napok csokoládé- és édességünnepet.A standokon számos kiállító kínálja édes portékáit, az izgalmas szakmai programok mellett neves cukrászok, csokoládémesterek mutatják be mesterségük rejtelmeit. A látogatók pedig saját kezűleg készíthetik el kedvenc édességeiket. A színpadon napközben amatőr zeneka-rok, esténként neves előadók koncertjeit hallgathatja meg a közönség. Ízelítő a programból: pénteken 20 órától a Pannonia Allstars Ska Orchestra – Paso koncertet hallhatják, valamint 16 órától saját emlékcsokit gyárthatnak a látogatók. Szombaton 16 órakor találkozhatnak Nagy Eszter – Creative Cheffel, aki „csajos" dobostortát és habos málnaízű profiterolfánkokat készít ropogós karamellel és fehér csokis liofilizált málnával. 20.30 órától Lovasi András és a Kiscsillag koncertje lesz. A gyerekek szombaton 15 órától elkészíthetik saját kezűleg gyereknapi fánkjaikat, vasárnap 18.30 órakor Esti Egyenleg-koncertet hallhatnak, valamint 16.30 órakor Raj Ráchel tortatervező bemutatóját láthatják. Mindezek mellett számos program várja a látogatókat, érdemes kilátogatni.PannonhalmaSzent Orbán-napi gasztroünnep, nyitott pince és borvásár05. 27., szombatAz egyik legismertebb borünnepünk kötődik május 25-éhez, Szent Orbán napjához. A hagyomány szerint Orbán az utolsó fagyosszentek egyike, s mint ilyen, kultuszát többek között annak is köszönheti, hogy ez az időszak a szőlővirágzás ideje és a fagyok ekkor súlyos károkat okozhatnak a későbbi termés szempontjából.Tisztelegve a szent és hagyománya előtt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet és a Pausa Apátsági Kávéház 2017. május 27., szombaton egész napos gasztro- és borünnepet, illetve kedvezményes borvásárt tart a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria területén, amelyen szeretettel fogad minden kedves érdeklődőt.Program (10–17 óra):• A Pannonhalmi Főapátság műgyűjteményét és középkori kőtárát bemutató állandó kiállítás.• Történelmi pincetúra „pop-up" kóstolóállomásokkal és ingyenes sétálókóstolóval.• A Pannonhalmi Apátsági Pincészet vinotékája és szabadtéri kóstolóterasza a belső udvarban.• A Viator Apátsági Étterem kitelepülése friss tavaszi fogásokkal.• A Pausa Apátsági Kávéház megújult szezonális kínálata.• 15% kedvezmény a forgalomban lévő palackos borok vásárlására.• A Fritz Jazz Band kellemes zenei kísérete a látogatáshoz, kóstoláshoz és fogyasztáshoz.• 17 órakor a Fusion Jam Trio jazzkoncertje a kóstolóteraszon.ÁRAK: A nyílt nap részvételi díja mindössze 750 Ft/fő, amely tartalmazza a kiállítások látogatását és a történelmi pincerendszerben létesített kóstolóállomásoknál történő borpróbákat egyaránt.Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy e napon kóstoltatás és kiszolgálás kizárólag a rendezvény helyszínén 1000 Ft/db betétdíj ellenében kapható, visszaváltható kóstolópohár segítségével történik. A kóstolóteraszon fogyasztott borok palackos árai megegyeznek a csak ezen a napon biztosított kedvezményes árakkal, míg a Pausa kávéház, illetve a Viator étterem étel- és italkínálatának aktuális árait a mindenkori árlap tartalmazza.Fontos! Bár kellemes kora nyári időjárásra számítunk, a történelmi pincerendszerben állandó 10–12 °C hőmérséklet uralkodik, ezért fokozottan kérjük, hogy minden kedves vendégünk megfelelő öltözékről gondoskodni szíveskedjen!Bővebb információ: Pannonhalmi Apátsági Pincészet, tel.: +36-96/570-222, web: www.apatsagipinceszet.hu.Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria, tel.: +36-96/570-220, web: www.apatsagimuzeum.hu.Lázi05. 27., szombat10 órakor szentmisét tartanak a plébániatemplomban, ahol a Diósdi Fidelio Kamarakórus énekel. 11 órakor koszorúzás lesz a világháborús emlékműnél. Délután a Bóbita zenekar, Kosáry Judit nótaénekes, citerazenekar, a Gyöngyvirág énekkar, Maksa Zoltán humorista, Gyurcsík Tibor énekes, néptáncegyüttes, Tóth Éva és Leblanc Győző nosztalgiaslágerekkel, s a Baráti Dal-Szín-Ház szórakoztatja az érdeklődőket. Lesz utcabál, játszótér, légvár is, s lehet pörköltet enni.Eötvös cirkusz: Harlequin titkaGyőr05. 24–06. 05., szerda-hétfőPÁGISZ ÁMK melletti területA nézők Harlequin varázslatos világával találkozhatnak, melyben egy titokra is fény derül és világszámokból nem lesz hiány.Előadások:Hétköznapokon 18 órakor, szombaton 15 és 18 órakor, vasárnap 15 órakor, pünkösdhétfőn 15 órakor. Szerdán és csütörtökön családi nap: kettőt fizet – négyet kap! Pénteken: minden 2. jegy 50%, hétvégén 500 Ft kedvezmény minden jegy árából (a szórólap felmutatása esetén)!Infó: www.eotvoscirkusz.com.