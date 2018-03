Gyereket a magasba: A jövő generációját emelték fel a világrekordért - videók

Szarka Fedor Guidoval a gyerekek megrajzolhatták, milyen bolygón élnének családjukkal. A két éves Vajk is így tett.

Az ország több városában, ma délelőtt, pontban tizenegy órakor a családok magasba emelték a kicsiket, ezzel jelképezve a jövő generációjának kiemelését, magunk elé helyezését.A kezdeményezéshez Győr is csatlakozott, a Fonódó Művészeti Központban csaknem ötszázan vettek részt a világrekord kísérletben.Az emelést nagyon élvezték a gyerekek, akik e mellett színes programokban is részt vehettek, például megrajzolhatták családjuk bolygóját Szarka Fedor Guido festőművésszel vagy Töreky Zsuzsi koncertjét hallgathatták.Eljöttek még győri motorosok, művészek, sportolók is, például az ETO kosárlabdázói és a Győri Balett táncosai, hogy felemeljék az utánpótlást.Az eseményről bővebben hamarosan a napilapban olvashatnak.