Gyepmesteri telepen várja sorsát a másfél éves kislányt halálra maró Zeusz

Az ötéves staffordshire terrier orvosi megfigyelése hétfőn telik le, utána döntenek a sorsáról, de még egyáltalán nem biztos, hogy elaltatják - tudta meg a Bors.Dr. Rácz Elemér állatorvos érkezett aznap a tragédia helyszínére a nyúli családi házhoz. Azt mondja: kölyök kora óta ismeri Zeuszt, ő adta be neki az ol­tásokat.– A tulajdonosok azt akarták, hogy azonnal altassam el, de jogszabály írja elő, hogy ilyenkor kéthetes megfigyelés alá kell helyezni a kutyát. Azonnal intézkedtem, hogy a gyepmester kiszálljon és bevigye.Mivel rendőrségi eljárás van folyamatban, még nem tudni, mi lesz a kutya sorsa – mondja az állatorvos. Elsősorban veszettség szempontjából figyelik a kutyát. Ha a megfigyelés alatt nem produkálja a veszettség tüneteit, akkor a harapás idején sem tartalmazhatott vírust a nyála.– Semmi esetre sem szabad ilyenkor a kutyát elaltatni, bármilyen felindultak is a tulajdonosok. Ha kiderül, hogy veszett az állat, az lehet számára akár felmentő körülmény is, de szerencsére elvétve fordul elő veszettség – teszi hozzá dr. Rácz Elemér.A staffordshire terrier egy energiával túlfűtött, robusztus kutya, amit megfog, az nem menekül. A kisebb háziállatokra és az egy méter alatti gyermekekre prédaként tekint.A kutyakiképzők szerint ezek a kutyák sok tanítást, fárasztást igényelnek. Amikor a legkisebb jel arra mutat, hogy az állat agresszív, azt keményen meg kell torolni, hogy eszébe se jusson támadni. A kutya mérete és testi ereje hozzájárult a tragédiához.