Gyémánt díjas a Kisalföld Piactér

Gyémánt díjas a Védd a helyit, vedd a kisalföldit! piac. A találkozások helyszíne lett a Dunakapu téri vásár.

A Városmarketing Gyémánt Díját nyerte el a győri Védd a helyit, vedd a kisalföldit! vásár. A Kisalföld és az önkormányzat közös rendezvényét a Magyar Marketing Szövetség díjazta a rangos szakmai elismeréssel. A kitüntetés megerősítette a szervezőket abban, hogy jó úton járnak és hasznos rendezvénye a megyének a Dunakapu téri piac. Minden hónap második vasárnapján kisalföldi termelők kínálják portékáikat a rendezvényre kilátogatóknak.A vásár létrehozásakor – 2015 szeptemberében – a legfontosabb cél az volt, hogy a termelők és fogyasztók közelebb kerüljenek egymáshoz. Kialakuljon az a bizalmi kapcsolat, ami az élelmiszer-forgalmazásban elengedhetetlen. A piac hamar népszerű lett és rendre ötven-hatvan termelő standján válogathatnak az érdeklődők. Egy-egy vásárnak több ezer látogatója van, akik közben kulturális és gasztroprogramokon is részt vehetnek. A rendezvényt koordináló Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója, Tóthné dr. Kardos Krisztina elmondta: szeretnék, ha a Védd a helyit, vedd a kisalföldit! vásár a találkozások tartalmas helyszíne is lenne Győrben.– A termelői piacok mára reneszánszukat élik. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a multikban kapható külföldi termékek helyett helyi, jó minőségű és egészséges termékek kerüljenek a bevásárlókosárba – fogalmazta meg tapasztalatait Tóthné dr. Kardos Krisztina. – A piacokra általában is jellemző a társadalmi együttműködés és közösségfejlesztő hatás. Emellett ösztönzőleg hat a helyi vállalkozások együttműködésére is. A termelői vásár hosszú távon segíti a helyi foglalkoztatás növelését és egyfajta közösségalapú vállalkozási szemlélet kialakulását. Győr önkormányzata, a Kisalföld és a Győr-Szol Zrt. közös kezdeményezése hozta létre annak idején az egyre népszerűbbé váló rendezvényt. Azzal az elsődleges céllal, hogy a Kisalföldön élő és tevékenykedő termelők portékáikat bemutathassák, ezzel is ösztönözve a hazai termékek vásárlását. Nem titkolt cél az is, hogy a térségben megvalósuljon a minél rövidebb ellátási lánc.

Gyémánt Díj



Az Országos Városmarketing Díj pályázattal a Magyar Marketing Szövetség a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre hívja fel a figyelmet. A sikeres és hatékony marketingmegoldásokat ismerik el több kategóriában. Idén hetvenhat nevezés érkezett. A Városmarketing Díj Gyémánt Ranglista élén ismét Győr áll, tizenhárom Gyémánt díjas pályázattal. 2017-ben a vásár mellett Gyémánt Díjat kapott a győri Barokk bál, Győr új arculata és a RómerKvelle Fesztivál is.

A fesztiválközpont igazgatója hozzátette: mindjárt az elején gondoltak a szervezők arra, hogy a klasszikus piacon túl kulturális programokat is kínáljanak valamennyi korosztálynak.– A győri és Győr környéki, egészségtudatos felnőttek és kisgyermekes családok, továbbá a városba érkező turisták kedvelt rendezvénye lett a piac. Olyan találkozási ponttá szeretnénk fejleszteni, ahova szívesen jön a közönség, ahol beszerezhetik a látogatók a következő heti finomságokat, miközben ráérősen beszélgethetnek a termelőkkel és ismerőseikkel. Ebben az évben több újítást terveztünk, többek között hangulatos kisszínpadot, akusztikusabb koncerteket. A muskátlival díszített, piros kockás terítős, napernyős asztalok mellett kényelmesen lehet megkóstolni a finomságokat is – jegyezte meg Tóthné dr. Kardos Krisztina.Ebben az évben még hat, Védd a helyit, vedd a kisalföldit! vásár lesz. Június 11-én, július 16-án, augusztus 6-án, szeptember 10-én, ami kiegészül a Kenyérfesztivállal, október 8-án és november 5-én.Június 11-én, vasárnap, reggel nyolctól délután egy óráig várják az érdeklődőket a Dunakapu téri piacon. Tíz órakor Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, a Kaláka együttes, majd a Neil Young Sétány formáció tagja ad koncertet gyerekeknek. Fél tizenkettőkor Hen House-koncert lesz, a mosonmagyaróvári együttes a jazzes számoktól a blueson keresztül a popzenéig játszik dalokat.