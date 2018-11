Gyászol az egyetem Győrben - Emlékezés Nagy Miklós főiskolai tanárra

A diploma átvételétől elsuhant. A hetven év rövid volt, de az eredményes tevékenységhez nem, ez utóbbiért, az eredményesség köszönetéért került adományozásra az oklevél. Örültek a Kar oktatói, mert a Tanár úr életének kiteljesülése Győrott, a Liszt Ferenc utcában valósult meg. Az esemény után néhány héttel, november 15-én a Liszt Ferenc utcai épületen fekete zászló lengett. A Kar oktatóit szomorúság töltötte el, mert már történelem a Tanár út földi léte, hisz e napon eltávozott az égi világba. Vitte magával az égi mezőkre a zene szeretetét, a felhalmozott tudást, tapasztalatot, az általa a zene oktatására felkészített tanítványok sokaságának emlékét, szeretetét. Ami azonban ránk maradt, azzal gazdagodtunk, mert itt maradtak tetteinek nyomai, megfontolt szóbeli és a papírra vetett írásbeli javaslatai, intelmei.



Gazdag, több markáns szakaszra bontható életút fejeződött be november közepén, amely 90 éve kezdődött Rábacsanakon 1928. június 27-én. A polgári iskolai tanulmányait bejáróként Pápán végezte, majd az útja a közeli nagy múltú Pápai Tanítóképzőbe vezetett. A híres alma materben 1943-1948 között tanult, ahol elindult, illetve kiváló tanárai elindították a zenei pályán. Még 1948 nyarán kántorképesítő vizsgát tett. A tanítóképző ösztönző hatása, az apai szülői házából a zene, édesanyjától az éneklés szeretete 1948-ban Győrbe vitte, ahol a Zenekonzervatórium hallgatója lett, magánének, zongora, gordonka és klarinét szakon. A konzervatórium befejezése után 1951-ben már a pedagógiai tanulmányait fejleszti a Budapesten működő Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola győri kihelyezett tagozatán. Már a tanulmányai alatt bizonyította aktivítását, vállalkozói szemléletét így lett a zenei versenyek sikeres résztvevője, amelyet az elnyert díjak sokasága bizonyít. Felfedezi, használja azokat a színtereket, amellyel zenei ismereteit fejlesztheti, így kántorizál Felpécen és Gyömörén, kórusokat, zenekarokat vezet. Miután a pedagógiai tanulmányait munka mellett végezte szülőfalujához közel Győrszemere-hegyen, Gyarmaton, Gyömörén a tanítói diplomájával tanítóként tevékenykedik. Hatalmas munkabírásával mindenütt túllépi a tanítói feladatkört, vállalja énekkarok, zenei együttesek szervezését és működésének irányítását.



Már 1951-ben a gyömörei általános iskolában igazgatói feladatokkal bízzák meg. Amikor - ha szükség van rá - a szülőfaluját, illetve annak térségét segítve a szakmai feladatokon túl, közéleti feladatokat vállal. Így dolgozik Téten a Járási Tanácson, mint oktatási csoportvezető, a Megyei Tanácson ének-zene szakfelügyelő. A gyermekek szeretete éltető erővé alakult át a pályája során, mert úgy érezte, hogy az embernek amit adni tud, meg kell adnia a gyermeknek, így számukra gyermekdalokat, népdalfeldolgozásokat, színdarabokat, gyermekoperákat írt és vitt színpadra.



Életének mozgalmas szakaszát jelentik a hatvanas évek. Ének-zenei tanári feladatok lát el Győrben a Bercsényi Miklós Általános és Középiskolában, igazgató a Liszt Ferenc Zeneiskolában, majd az újonnan létrejött Zeneművészeti Szakközépiskolában úgy, hogy a feladatokat egyidőben végezte. Ezt követően a Győri Városi Tanács Művelődési Osztályát irányította. Ez idő alatt, a nagy terhelés mellett a Zeneakadémián elvégezte a középiskolai énektanár és karvezető tanszakot, és diplomát szerzett.



Ezen évek kihívásait leghitelesebben a Tanár úr fogalmazta meg, amikor azt írja emlékirataiban: „Életemnek 1958-1970-ig terjedő időszaka a férfikor rendkívül aktív periódusa, küzdelmes szakasza volt. Lényemből fakadt, hogy amire vállalkoztam, maximálisra törekedve, maradéktalanul teljesítettem. Tanultam, tanítottam, alkottam, szerveztem."



A Tanár úr tevékenységeinek felsorolása nem teljes, de így is egy óriási szívet mutatnak, amely a tenni akarást fejezi ki az emberekért. Emberekért, mert emberi módon tudott mindenkit - legyen az gyermek, felnőtt, szülő, tanító, tanár, vagy egy kórusban éneklő idős kórustag - megszólítani. Őszinte, érdeklődő, segítő szavai tükrözték szakmájának, a zenének a harmóniáját, ritmusát.



Tanár úr joggal érezte, hogy a zenei élet fejlesztéséért tett sokrétű tevékenysége, egy olyan tapasztalatot adott számára, hogy azt rendszerezni kell azzal a szaktudással, amelyet az 1970-es években már birtokolt. Így pályafutására egy koronát tett, mert úgy döntött, hogy az aktív munkaviszonyban töltött éveinek utolsó 18 évét a Győri Tanítóképző Intézetben, majd Főiskolán tölti.



Jó döntés volt, hisz a zenei oktatásáról híres Tanítóképző egy kitűnő felkészültséggel rendelkező oktatóval gazdagodott. Az intézmény feladatrendszerében azonnal megtalálta a helyét és szerepét. Nagy hangsúlyt helyezett a kutatómunkára, az ének-zene tanítás módszertanára, a kórustevékenységre. Pár hónapos tevékenység után két kórust alapított és megteremtette annak a lehetőségét, hogy a hallgatók karvezetői képesítést is szerezzenek a tanulmányok során. Részt vett a Tanítóképző Intézetnek főiskolává történő átszervezésében. A létrejött Ének-zene Tanszék vezetője lett.



Kórusával, a Collegium Musicummal a sikerek sokaságát érte el. Nagyban elősegítette a gyakori kórusfellépésekkel, találkozókkal az intézmény hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, kialakítását. A Tanítóképzőben megtalálta azt a terepet, amelyen Ő magabiztos volt. Tevékenysége az oktatásszervezéstől, az oktatáson és a módszertani fejlesztéseken, az esztétikai tanulmányokon át, a tudományos munkában az egyetemi doktori cím megszerzéséhez vezetett. E nekrológ írójának kedves emléke az, mikor Tanár úr által végzett felmérés eredményeinek statisztikai feldolgozása során, az 1980-as évek elején gyötörték az akkor modernek számító asztali számítógépeket, amelyeknek adattárolása még magnó kazettákon történt. Órák hosszú sora kellett ahhoz, hogy pár száz adat hibamentesen a magnókazettáról beolvasásra kerüljön. Ma is tiszteletet érdemel az, hogy Tanár úr túl a 60. éven, az akkor még nem digitalizált világban minden áldozatot meghozott a kutatásának eredményességéért. A Képzőben eltöltött közel 20 év számára a kiteljesedés éve volt. Tanítványai számára emberségével, módszereivel a győri képzős éveket évtizedek távlatából is felejthetetlené tette.



Tanár úr tudatosan sikeres volt. Hitt a munkában, a szakmájából adódó kiegyensúlyozott létformában és így az emberekben. Ezért tudta feldolgozni azt a sok-sok feszültséget, nehézséget, amelyet az a kor, amelyet megélt, néhány részterületen magával hordozott. Az emberi nagyságával megtalálta annak a kornak is a szépségét mind otthon a szeretett családjában, mind a közéletben. Ezért tudta nyugdíjas éveit is boldogan és kiegyensúlyozottan megélni feleségével és a szeretett családjával. Szinte az élete utolsó napjáig a szellemi tevékenység, a helytörténeti kutatások, a természet és a szülőfaluja iránti szeretete az örömeinek forrása volt.



A kórusmozgalom Győrben, a megyében, országosan sokat profitált Nagy Miklós tanár úr életpályája során. A megyei zenei táborok, a zenei konferenciák kezdeményezése, Győr város zenei élete ma is hordozza a Tanár úr átgondolt tevékenységének egy-egy mozzanatát.



Most a szomorú hír hallatán, a megírt Visszaemlékezéseit ismételten kézbe vettem, más érzülettel láttam hitvallását az élet értelméről, amelyet úgy élt meg, ahogyan azt vallotta és rögzítette, eltervezte. Aki így tudta megélni életét, mint ahogyan azt Tanár úr megélte, az egy eredményes, boldog élet! Kívánjuk neki az égi boldogságot, a földről vitt zenei élmények és az égi kórusok körében. Mi pedig, akik ismertük soha nem feledjük!



Dr. Cseh Sándor egyetemi docens, egykori kolléga emlékező írása dr. Nagy Miklós életútjáról, életművéről