Gyászol a győri egyetem - Elhunyt dr. Bakonyi István nyelvészprofesszor

Dr. Bakonyi István több mint öt évtizedet dolgozott a hazai felsőoktatásban. Három évtizeden át a Budapesti özgazdaságtudományi Egyetemen általános és szakmai orosz nyelvet tanított, a Széchenyi István Egyetemen 1994-ben lett oktató, tanszékvezető. Az akadémiai doktori disszertációjában összefoglalta a másfélszáz-éves hazai orosz nyelvoktatás módszertani alapelveit és perspektíváit. Széchenyis tanszékvezető ént elsősorban a Nyelvi Tanszé hazai és nemzetközi kapcsolatainak, elismertségének növelésére, a minőségre és a hatékonyságra törekedett. Az ezredfordulón a tanszé hat oktatója volt doktorandusz, s szerzett tudományos, PhD doktori fokozatot dr. Szépe György pécsi professzor – győri épzési és konzultációs hellyel is mű ödő - Doktori Iskolájában.ét évtizeden át elnökként özmegelégedésre szervezte a győri Professzori Klub rendezvényeit.Az ezredforduló előtt szorgalmazta, majd eredményesen meghonosította a Passaui Egyetemen már sikeres kultúrgazdász épzést Győrött. is jól mű ödő angol és német szaknyelvi továbbképzéseket szervezett a linzi Johannes Kepler és a Pozsonyi özgazdaságtudományi Egyetemmel. A hallgató részére több kurzust és előadást tartott a fordítástudomány és tolmácsolás elméletéből, gyakorlatából, retorikai ismeretekből, tanított a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában is.Az elmúlt ét évtizedben több nemzetközi konferenciát szervezett az Egyetemen. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Győrött megrendezett XIII. kongresszusa, „A többnyelvű Európa" 2003-ban jelentősen hozzájárult a széchenyis nyelvoktatás szakmai tekintélyének növeléséhez.Az utóbbi években a özgazdász hallgató részére indított előadássorozatot "az orosz mentalitás metamorfózisa"címmel, orosz nyelvtanfolyamot tartott érdeklődő hallgatóknak és oktatóknak.1994-2016 özött az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Világszövetségének – MAPRJAL – volt sokat dolgozó elnökségi tagja, a hazai egyesület főtitkára.2006-ban budapesti látogatásakor Putyin orosz elnö a kulturális és oktatási kapcsolatok ápolásáért, erősítéséért végzett több évtizedes eredményes munkájáért Puskin-Díjjal tüntette ki. Nagy energiával dolgozott a hazai orosz nyelvoktatás megújításán, és az orosz egyetemekkel való kapcsolatok bővítésén.Kollégái, hallgatói özött igazi jó emberként nagy tekintélye volt a mindig szerény, segítő ész, jó kedélyű professzornak. Az elmúlt napokban öszöntöttü 79. születésnapján. Akkor is a szakmai, a magánéleti tervekkel, az Egyetemen, az Universitas-Győr Alapítvány támogatásával végzendő munka elő észítésével foglalkozott.Emlé ét megőrizzü !Nyugodjon bé ében - olvasható az egyetem közleményében.