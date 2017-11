Gyakornokokat vettek fel uniós támogatással

A támogató döntés ez év tavaszán született meg, melynek értelmében a cég 9 hónapig a projekt terhére foglalkoztathatott 6 fő 25 év alatti elsősorban fuvarszervezéssel, raktározással és titkársági feladatokkal foglalkozó munkatársakat 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. Az elnyert támogatás összege 16,09 millió Forint.



Az Innovativ Group tagjakánt az INNOVATIV SPECIAL TRANSPORT Kft. már több mint 10 éve a speciális áruszállítás szakértője: kezdve a ponyvás (hagyományos) és hűtős-fűtős áruszállítósától, a hulladék és veszélyes (ADR-es) anyagokon át egészen a túl-méretes és túlsúlyos áruk szállításáig. A cég 2013-ban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) részéről elnyerte az Év Vállalkozása Díjat is.



Projektünk célja az volt, hogy a cégünknél jelentkező munkaerőhiány betöltésére 6 fő 25 év alatti gyakornok munkatársat vegyünk fel és foglalkoztassuk a felhívásban előírtak szerint. Betanulását, gyakornoki munkáját a cégnél évtizedes tapasztalatokkal rendelkező vállalati kapcsolattartók segítették és segítik. Az új alkalmazottak munkaköreinek betöltéséhez új IT eszközöket, munkaruházatot is vásároltunk a támogatás keretein belül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, és 6 db új munkahelyet teremtett.