Görcs Imre: nulláról a milliárdig

A Gimex székházába lépve Görcs Imre festett portréja fogad. Az egykori ügyvezető a napokban lenne 69 éves; öröksége és szellemisége ma is él, bizonyítva, hogy a munkával szemben alázatos szakemberként és hiteles emberként a nulláról is lehet egymilliárdos bevételű céget építeni.Pedig 1993-ban még senki nem gondolta, hogy az egyszemélyes kényszervállalkozás egyszer a piac jelentős szereplője lesz. Görcs Imre a rendszerváltás után alapította a gépipari elemek importálásával foglalkozó Gimexet; kezdetben otthonuk nappalijából dolgozott, „irodáját" mindössze egy írógép és egy faxkészülék alkotta. 44 évesen kellett új életet kezdenie, a kapitalizmus új, hazánkban addig ismeretlen szabályai között. Vitte előre a lelkesedés, szakmája mellett a kapcsolatépítés volt a fő terepe, üzleti partnerei sora egyre nőtt. „Mindenekelőtt emberként nemcsak hitelesnek és megbízhatónak kell látszani, de annak is kell maradni", vallotta. Villanyszerelő szakmája mellé felsőfokú külkereskedői végzettséget szerzett, és segítette az a tapasztalat is, amelyet pályakezdőként az NDK-ban töltött három év alatt szerzett. Akkor szívta magába a német mentalitást, korrektséget, precizitást, na és a profi nyelvtudást, amely egész életében segítette.Nem is akárhogyan, hiszen a Gimex Hidraulika folyamatosan fejlődött: a hidraulika mellé bekerült a befogástechnika a cég tevékenységei közé, a kereskedelem tervezéssel, gyártással és szerviztevékenységgel bővült, korszerű telephely létesült, az árbevétel pedig 2014-ben elérte az egymilliárdos álomhatárt.Az egyre sikeresebb vállalkozás Görcs Imre életének fő műve és szinte a második gyermeke volt. „Ő volt a cég szíve, a motorja, az arca. Ő maga volt a Gimex", mondja róla lánya, Görcs Annamária, aki négy éve vette át a cég vezetését édesapjától. Az alapító szellemiségét a Gimex dinamikus csapata viszi tovább, s nemcsak szakmailag, hanem emberileg is magas a mérce.Görcs Imre nemcsak megoldáscentrikus, hanem emberszerető is volt, mindig win-win helyzetre törekedett, amikor mindegyik fél elégedetten áll fel az asztaltól. Empatikus vezető volt, aki minden tudását megosztotta másokkal. S nem utolsósorban mindent a saját erejéből, segítség és támogatások nélkül ért el, nagyon tudatosan építve a céget, amelyet megálmodott.A Gimex eredménye ma már két generáció sikere, amelyhez a biztos alapokat negyed százada a nappalijában teremtette meg Görcs Imre. Olyan alapokat, amelyekre lehet építkezni, s amelyekről indulva messze juthat az egykori kis családi vállalkozás.