Gondolni sem mert a mínuszokra

Dolgozik az asszony, egy szállodában mosogat, bére azonban csak a számlákra és a mindennapi betevőre elég, a javításokra nem futja. A sérült tetőrészre hullámpalát rakatott, hogy ne ázzon be a ház, az ablakot és az ajtót zacskó takarja, a fűtést kis hősugárzóval oldja meg. 11–12 fokot mutattak a hőmérők múlt héten, amikor enyhe volt az időjárás, a közelgő mínuszokra gondolni sem mer.

„Nem elég, hogy a hiányzó üvegek miatt bejön a hideg, a kémény ellenőrzésekor még szén-monoxid-szivárgást is mértek a szakemberek, így nem használhatom, fűteni sem tudok rendesen. Ahhoz, hogy a szivárgás megszűnjön, ki kellene cseréltetni a gégecsövet, de arra nincs pénzem, ahogy az üvegcserék is régóta váratnak magukra" – panaszolta Farkas Pálné. Az asszony egyedül próbál helytállni: élettársa epilepsziája miatt nem tud munkát vállalni, jelenleg is egy hónapja kórházban fekszik.A Jóakarat hídján érkezett 150 ezer forintos segítséggel Farkas Pálné megcsináltatja a kéményt és az üvegeket is, így melegben ünnepelheti a karácsonyt. „Bízom benne, hogy addigra a párom is hazajöhet és teljes lesz az ünnep" – jegyezte meg.