Gólyák a győri campuson: "Na ki a legnagyobb?"

Nyolcszázötven gólya népesíti be a győri campust a napokban.

Nyolcszázötvenen regisztráltak a győri Gólyahétre, ötvenen vannak az óvári balektáborban. Több mint kétszáz partysenior és százharminc szervező segíti, hogy a tanévnyitó előtti napok szép élményt, életre szóló barátságokat adjanak a résztvevőknek. Vasárnapig egész élménykavalkád várja az elsősöket.

Csapatokba osztottuk a gólyákat. A szervezők figyeltek arra, hogy azonos szakokon, illetve karokon tanulók kerüljenek egy-egy közösségbe. Összesen tizenhét csapatot alakítottak ki, köztük a külföldről érkezett, nemzetközi hallgatóknak is sajátot. A csapatvezetők a Hallgatói Önkormányzat tagjai, és komoly válogatáson estek át. A gólyák kezdőcsomagban pólót, karszalagot, pass-t kaptak, illetve különböző információs anyagokat"

– mondja az EHÖK-elnök Máté Eszter.A partyseniorok olyan felsőéves hallgatók, akik segíti a szervezők munkáját. Számukra a tábor nem jelent kötöttséget, segítség viszont már az is, ha a csapatok mellett állnak, mesélnek az elsőéves hallgatóknak az egyetemről, a diákévekről. Minden csapat más színű pólót visel. A sárgákat például az „Alvilági lényekés démonok" névre keresztelték, a feketék a Törpök, a zöldek a „Varázslók és mágusok".A csapatnevekből már talán sejteni lehet, hogy az idei Gólyahét tematikája a Fantasy.

Így a szuperhősök ugyanúgy megjelenhetnek a táborban, mint a kalózok, vagy bármilyen kitalált film- és magazinkarakter az elmúlt 20-30 évből. Szerencsére nagyon népszerű a Gólyahét, hamar betelt a létszám, teltházzal megyünk"

Márton és Ákos a jogi kar elsőéves hallgatói.

– mondja Szakálos Barnabás táborvezető.A Varázslók és mágusok csapatában találkoztunk Pásztor Borbálával, aki Veszprémből, és Szabó Kaludiával, aki Győrből választotta a Széchenyi István Egyetemet. Borbála építészmérnöknek, Klaudia gépészmérnöknek készül. Borbála azért döntött a győri egyetem mellett, mert diákbarátnak tartja, és nemcsak földrajzi értelemben van közel, hanem itt a hallgatók és a tanárok között is közvetlenebb a kapcsolat. Klaudiának már állása is van Győrben, és munka mellett végzi el az egyetemet levelező szakon. Amikor azt kérdezzük, hogy mit várnak az egyetemtől, nevetve vágják rá, hogy hát a diplomát. Azon belül természetesen azt, hogy biztos alapot, gyakorlati tudást adjon a munkavégzéshez.Niertit Márton és Nagy Ákos a jogi karon tanulnak tovább. Márton győri, és az egyetemválasztásában a közelség is nagy szerepet játszott, mert így nem szakad el a családjától, a barátaitól. Ákos Székesfehérvárról érkezett, ő szintén előnyként említette a földrajzi közelséget és a jó kollégiumi elhelyezést. Az egyetemtől sok barátot, magas minőségű szakmai, gyakorlatorientált oktatást, és mindenféle új helyzeteket várnak, élményeket, amennyit csak lehet. Terveik szerint az egyetem után is szeretnének itt maradni, mert mindkettőjüknek nagyon teszik Győr.Pénteken az óvári gazdászkarról ötven balek csatlakozik a nyolcszázötven győri gólyához, és együtt hallgatják meg a rektori köszöntőt, a főigazgatói tájékoztatót, a juttatásokról szóló előadást, vagy éppen a Testnevelési és Sportközpont vezetőjének ismertetését. Érdekesség, hogy az idén 200. évfordulóját ünneplő Óvári Akadémián, a balektáborban a résztvevők megismerhetik a tradicionális gazdásznótákat, amik emberöltők óta összekötik a gazdász közösséget.A bulihangulat természetesen sem a Gólyahéten, sem a Belaktáborban nem maradhat el. A győri campuson a fellépők között van például DJ Tötöttcigi, Pixa, a Soerii and Poleek, a Loving Arms, Fuego, Szeresd a Trash-em Baby!, ByeAlex és a Stereo Palma.A gólyahét szeptember elsején záróbulival végződik. Másodikán már következik a „Nagy Beköltöztetés" a kollégiumba. Húzós vasárnap Lesz. Harmadikán pedig reggel tízkor a tanévnyitóval kezdetét veszi az őszi félév a Széchenyi István Egyetemen.