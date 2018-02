Gimnázium lesz a győri Lloyd-palotában

Néhány lépésre tőle

A Magyar Közlönyben hétfőn jelent meg az a kormányhatározat, amelynek értelmében a Győr főterén, a Széchenyi téren álló Lloyd-palotát az állam a győri Szent Mór Bencés Perjelség tulajdonába adja. A dokumentum szerint az ehhez szükséges technikai formaságokat, például az ingatlan-nyilvántartási átvezetést, három hónapon belül kell végrehajtani, azaz az épület legkésőbb május elejére lehet hivatalosan is a szerzetesrendé.A kabinet döntésében nagy szerepet játszott Szijjártó Péter külgazdasági éskülügyminiszter, aki egyébként a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett a kilencvenes években. „Munkámból adódóan folyamatosan szembesülök azzal, hogy új világgazdasági korszak van kialakulóban, amelyben az adórendszer vagy éppen a logisztika mellett a képzett munkaerő minősége, mennyisége is jelentős szerepet játszik. Egy ország jövőbeni versenyképessége jelentős részben ettől függ – fejtette ki a politikus. – A bencések oktatási tevékenységét Győrben nem kell senkinek sem bemutatni, s ha ők fejlesztési elképzelésekkel keresnek meg bennünket, akkor a kormánynak kötelessége támogatást nyújtani. Amennyiben a jelenleginél több diák végez ott, abból Győr és Magyarország is csak profitál."

A Lloyd a győri Széchenyi tér meghatározó, a 2010-es felújítás óta újra szép épülete. Fotó: Mészáros Mátyás

A miniszter utalt arra is, hogy a kormány előtt még egy, a bencések oktatási fejlesztéseit érintő előterjesztés szerepel, amelyről hamarosan szintén határozat születik. Amint ez megtörténik, nyilvánosságra hozzák a döntést.A Lloyd tavaly decemberig magántulajdonban volt. Úgy tudjuk, hogy az állam kétmilliárd forint körüli összeget fizetett érte.Az épület 2010-ben újult meg európai uniós támogatásból a Széchenyi tér rekonstrukciójával együtt, azóta azonban csak kis részét sikerült hasznosítani. Simon Róbert Balázs államtitkár, a terület országgyűlési képviselője – aki maga is részt vett az ügyben szükséges egyeztetések lebonyolításában – lapunknak azt hangsúlyozta: senkinek sem volt jó, hogy Győr egyik ékköve, legfrekventáltabb épülete nagyrészt üresen áll.„A bencések a jezsuita gimnáziumot és épületegyüttest 1802-ben kapták meg és azóta fontos szereplői a város oktatásának, így az ingatlan egyértelműen jó kezekbe kerül. Hasznosítása remélhetőleg több száz évre megoldódik. A befektetés megtérül, hiszen a gimnáziumban végzettek Győr és az ország tudását gyarapítják" – hangsúlyozta aképviselő, aki azért is logikusnak nevezte a döntést, mert a bencés gimnáziumot a Lloydtól mindössze néhány lépés távolság választja el.

Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel lapunknak azt mondta: gimnáziumukba 540 diák jár, akik a jelenlegi épületben csak szűkösen férnek el, pedig a pincétől a padlásig minden teret kihasználnak. Azzal számolnak, hogy már a következő tanévben birtokba veszik a Lloydot, amelynek emeletein osztálytermek, a fiúkórus gyakorlóterme, valamint egyes – például természettudományos – gyűjteményeik kapnak helyet. Szerinte ehhez nem lesz szükség belső átalakításokra. A perjel kiemelte: úgy tervezik, hogy a bővítés révén a 2019–2020-as tanévtől egy pluszosztályt tudnak indítani, amire az évről évre hatalmas túljelentkezést látva nagy igény mutatkozik.A Lloyd földszintjén három vendéglátóegység működik, s a perjelség azt szeretné, ha őkmaradnának. Az így befolyt bérleti díjat az épület fenntartására fordítanák. Az emeleti részen mindössze néhány irodának van bérlője, ezek a szerződések megszűnnek a tulajdonosváltással.