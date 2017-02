Gilbert Varga Győrben - A világhírű karmester az egyetemi zenekart vezeti

Gilbert Varga

E hét csütörtöktől a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Zenekarát a világhírű karmester vezényli. Már első látogatásakor említést tett arról, hogy egyszer - ha ideje és a lehetőségek engedik - szívesen foglalkozna a győri zeneművész jelöltekkel.Most ez az álom valósággá vált: 2017 február 16-tól, csütörtöktől kezdve három napon keresztül tart próbát a Győri Egyetemi Zenekarnak, s a próbák végeredményét egy belépődíj nélküli koncerten mutatják be 2017. február 19-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az Egyetemi Hangversenytermében (egykori győri zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth u. 5.).

A koncert műsorában Haydn: 4. szimfónia, Haydn: D-dúr gordonkaverseny (közreműködik: Kóta Donát III. éves zeneművész hallgató), Mozart: Linzi szimfónia zeneművek szerepelnek. Vezényel: Gilbert Varga.Az 1952-ben Londonban született Gilbert Varga, a híres magyar hegedűművész, Varga Tibor fia, három nagyon különböző stílusú dirigens - Franco Ferrara, Sergiu Celibidache és Charles Bruck - irányításával folytatta karmesteri tanulmányait.Pályája korai szakaszában főként kamarazenekarokkal dolgozott Németországban és Franciaországban. Gyakran koncertezett az édesapja által 1954-ben alapított Varga Tibor Kamarazenekarral is. 1985 és 1990 között a Philharmonia Hungarica vezető karmestere volt: turnézott velük Németországban, Ausztriában, Svájcban és Olaszországban, 1990-ben pedig az ő dirigálásával és Yehudi Menuhin közreműködésével mutatkozott be az együttes Budapesten. 1991-től 1995-ig a Stuttgarti Kamarazenekar állandó vendégkarmestere, 1997 és 2000 között a Malmöi Szimfonikusok első vendégkarmestere, 1997-től tíz évadon keresztül a Baszk Nemzeti Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója volt. Mindemellett számos nagy európai együttest is dirigált az elmúlt esztendőkben, többek között az Orchestre de Paris-t, a Bajor Állami Zenekart, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát, a Gulbenkian Zenekart, az Orchestre de la Suisse Romande-ot és a Bázeli Szimfonikusokat.Észak-Amerikában 2002 ben mutatkozott be a Minnesotai Zenekarral, akikhez azóta minden évadban visszatér. 2005-ben nagy sikerrel debütált a Philadelphia Zenekarral, a 2007-2008-as szezonban pedig a Dallasi és a Detroiti Zenekarral, valamint több más egyesült államokbeli együttessel. 2009 ben Délkelet-Ázsiában a Malajziai Filharmonikusokkal és a Taipei Szimfonikus Zenekarral lépett fel.Rendszeresen láthatjuk őt Győrben is, ahol édesapja született. "Ez a családom otthona. Bár én soha nem éltem itt, ettől függetlenül tudom, hogy szüleim és a nagyszüleim nagyon szép éveket töltöttek itt. Gyakran elmegyek a házuk előtt, és elképzelem, ahogy édesapám kinyitja a kaput gyerekként. Hiába telt el annyi évtized, ilyenkor mindig azt érzem, hogy megáll az idő, a gondolataim folyamatosan a múltban kutakodnak, az emlékek között".