Gazzal, szeméttel küzd a Győri Vízi Társulat

Látszik a különbség – Bőnyben a Kertaljai-árkot is rendbe tették.

Munkában – Pannonhalmán a levezető árok tisztítása is feladatot adott.

A Győri Vízi Társulat szeptember közepe óta folyamatosan végzi működési területén a kezelésébe tartozó 350 kilométernyi vízfolyáson a kaszálási munkákat három nagy teljesítményű kaszálógéppel és 15 munkatárssal. A közcélú vízfolyások fenntartása a tagok pénzügyi hozzájárulásával és a Belügyminisztérium közmunka-támogatásával történik. Rengeteg illegálisan lerakott hulladékot is összegyűjtenek és elszállítanak, amelyhez az érintett önkormányzatok is hozzájárulnak. „A társulat kezelésébe tartozó vízfolyások fenntartása mellett az önkormányzatokkal egyeztetve a belterületi árkok, külterületi utak, útpadkák, útárkok fenntartását is elvégezzük. A következő hetekben Táp, Mezőörs, Pér, Rétalap térségében indulnak a vízfolyásokon a gépi és kézi kaszálások" – mondta Pausits Gábor, a Győri Vízi Társulat igazgatója.A kaszálási munkákat három nagy teljesítményű kaszálógéppel és 15 munkatárssal végzik.„A téli időszakban a 2019-ben tervezett rekonstrukciós munkák előkészítését, cserjeirtási, fakivágási munkáit végezzük. A győri önkormányzat támogatásával folytatódik a Hédervári úton a Mosoni-Duna-holtág parti sávjának tisztítása, parkerdő kialakítása a meglévő faállomány megőrzésével, amely folytatása a korábbi években megkezdett munkának."