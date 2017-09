Gazdi és kutya együtt futott Győrzámolyban - fotók

Mi az az agility?

Az agility olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta számára nyitott, így fajtiszta kutyák és keverékek számára is. A megmérettetés a díjugratáshoz hasonló. A gazdi és ebe együtt futnak végig a lehető legrövidebb idő alatt a pályán úgy, hogy az állat minden akadályt a megfelelő sorrendben, lehetőleg hiba nélkül teljesítsen. Egy pálya 15–20 akadályból áll, amelynek sorrendje és útvonala versenyenként különbözik.

Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, sőt, Szlovákiából és Ausztriából is volt induló. Az idei csehországi világbajnokságra kijutott magyar válogatott tagjai közül is jó néhányan indultak a versenyen. Mérettől függően három kategóriában versenyezhettek a kutyusok: 35 cm alatt mini, 35 és 43 cm között midi, 43 cm marmagasság felett pedig maxi.