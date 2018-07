Gáti Oszkár saját színházzal szeretné ünnepelni a hetvenet

Nem akarnak megbántani

Gáti Oszkár lebontja a Kossuth Lajos utca 29. szám alatti épületet, a helyére színházat épít. Fotó: Bertleff



Újváros is megérdemli

Kivitelezők, előre!

Menház Színpad



A Kossuth Lajos utca 24. szám alatt található, egykori zsidó menház épületének jobb szárnyában kapott helyet a Menház Színpad. Működése három évének a mérlege: 400 előadás, 32 ezer eladott jegy, 40-féle produkció.

Gáti Oszkár: „Szeretnék komplex színházi élményt adni a nézőknek, hogy ne csak egy jó előadást, hanem közösségi, társasági élményt is kapjanak."

Bedeszkázott ablakok, omladozó vakolatok és komfort nélküli lakások. A polgári Győrnek éke volt egykor a Kossuth utca, ma az épületek többsége az enyészeté, szegény családok otthona. Gáti Oszkár színművész mégis ebbe az elfeledett városrészbe álmodja új színházát.A Menház Színpadot három év alatt kinőtte a siker, új épület után kell néznie. A háború után nem épült magánszínház Magyarországon, legalábbis abban a klasszikus értelemben nem, hogy egy magánszemély saját erőből és hitellel vágjon bele. A kivitelezőknek Gáti Oszkár hetvenedik születésnapjára kell elkészülniük.Közhasznú feladatot lát el Gáti Oszkár színháza és Újváros rehabilitációjában is markáns nyoma lesz. Győr közgyűlése pénteken elfogadta, hogy a Kossuth utca 29. alatti épületet 24 millió 980 ezer forintért eladja a színművésznek. Úgy tudjuk, hogy a házban élő három család jobb lakhatási körülmények közé költözhet. Az újjáépítés költsége 200 millióra tehető.Nem titkolja, hogy nagy erőpróba lesz számára a következő időszak és könnyebb utat is választhatna, de aki életre keltette Lear királyt és Othellót, hangját a legyőzhetetlen Schwarzeneggernek, Stallonénak adta – abban ott a hit és az erő az értékteremtéshez. Nem a megszokott üzleti modellre épít Gáti Oszkár, hiszen ma Magyarországon pályázati pénzre és önkormányzati-kormányzati támogatásra szoktak alapozni a vállalkozók.– A munkámban vagyok biztos. Úgy kell dolgoznom, hogy sikeres legyen a színház, akkor lesz bevételem. A sikert pedig csak a minőségi munkával tudom elérni: telt házas jó előadásokkal. A gagyira is találnék nézőt, de ez nagyon rövid ideig tartana.– A Menház Színpad második évének a végén, mikor túl voltunk kétszáz előadáson, be kellett látnom, hogy a nézők művészi élményben tökéleteset kapnak, de a körülmények közel sem ideálisak a számukra. Kicsi az előtér, a művészekkel közös a mosdó, nincs büfé, hét óráig az ajtó előtt kell toporogni, hogy bejussanak a nézőtérre, a kerekesszékes nézőknek nincs akadálymentesített lehetőség.– Nem, mert szeretnek itt lenni és nem akarnak megbántani. Attól, hogy nem beszélünk róla, ezek valós problémák. A színészek sem teszik szóvá, hogy csak egy öltöző van, a hang- és fénypult a folyosón, nincs művészbejáró és csak 15 négyzetméter a színpad...– Igen, így is lehet mondani. Szeretnék komplex színházi élményt adni a nézőknek, hogy ne csak egy jó előadást, hanem közösségi, társasági élményt is kapjanak. Ne az utcán kelljen megbeszélniük a látottakat, hanem a nézőtéri társalgóban egy ital mellett.– Igen. Négyszer nagyobb lesz a színpad, igazi deszkákkal, picit nagyobb a nézőtér, lesz büfé, társalgó, kiszolgálóhelyiségek. És egy névváltoztatás is előttünk van.– Mikor eldöntöttem, hogy költözöm, egyetlen dologban voltam biztos, a Kossuth utcában. Újváros is megérdemli, hogy legyen színháza, nem kell, hogy minden a belvárosban történjen.– Gazdaságilag működőképes a modell, amit létrehoztam, legalábbis a három év ezt bizonyítja. Ha lesznek magán- és céges támogatók, akik segítenek a létrehozásban, azt köszönettel elfogadom.– Szerintem nem, majd menet közben kiderül, mikor kapok infarktust. Ősszel azt gondoltam, hogy egy év múlva megnyílhat az új színház, de sajnos rá kellett jönnöm, hogy a malmok lassabban őrölnek, bár nem biztos, hogy attól a liszt jobb lesz. Abban reménykedem, hogy akik majd elvállalják a színház építését, megérzik a munkában azt a lelkiséget, hogy itt nemcsak egy ház, hanem Thália otthona lesz. Az én koromban nem szoktak az emberek színházat építeni, tudom, ez nem szokványos dolog. Február 21-én leszek 70 éves, a születésnapomat ott szeretném ünnepelni a nézőkkel.