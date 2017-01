Gálvölgyi János a Vaskakas új felnőttelőadásának főszerepében

A győri társulat ezúttal állandó szakmai partnerével, a budapesti Orlai Produkciós Irodával közös produkcióban mutatja be Ladislav Fuks A hullaégető című művét, a Kossuth-díjas Gálvölgyi Jánossal a címszerepben, Pelsőczy Réka rendezésében.Karel Kopfrkingl, a prágai krematórium dolgozója a magával és a világgal elégedett tisztességes kispolgár mintapéldánya. A rajongásig imádja feleségét és két gyermekét, nagy buzgalommal és szakértelemmel végzi munkáját, és egyáltalán nem foglalkozik politikával. Ám 1938-at írunk, amikor is Németország elfoglalja a Szudéta-vidéket. Ekkor fokozatosan előbukkan a rendes honpolgár álarca alól az álszent szörnyeteg, a behízelgő hóhér, akinek fel sem tűnik, hogy már egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért magától értetődő természetességgel áldozza fel a hozzá legközelebb álló embereket is.Ladislav Fuks hátborzongató regényéből a hatvanas években csehszlovák film is készült rasszizmusról, kirekesztésről, és arról a bizonyos szellemről, ami kiszabadult a palackból. Gálvölgyi János akkor Kopfrkingl magyar hangja volt, most végre színpadon is eljátszhatja ezt az aktualitásából mit sem vesztett történetet. A Kossuth-díjas művész az olvasópróbán elmondta: csaknem négy évtizede motoszkál a fejében a mű, és az a gondolat, hogy szívesen eljátszaná Karel Kopfrkingl szerepét – erre most az Orlai Produkciós Iroda és a Vaskakas Bábszínház közös előadásában lehetősége lesz.Az országos bemutatót 2017. február 10-én tartják a Vaskakas Bábszínház Bartók termében, ám a legszemfülesebbek már 9-én este, a nyilvános főpróbán megtekinthetik az előadást. Ladislav Fuks regényét Gálvölgyi Judit alkalmazta színpadra, a látványért Kálmán Eszter, a rendezésért Pelsőczy Réka felel. A színpadon Gálvölgyi János mellett a Jászai Mari-díjas Ujvári Janka, valamint Schruff Milán, Szúkenyik Tamás és Ragán Edit látható többek között.Sajtófotós előadás. 2017. február 9. 11 óraNyilvános főpróba: 2017. február 10. péntek 19.00Bemutató: 2017. február 11. szombat 19.00Karel Kopfrkingl, a prágai krematórium dolgozója a magával és a világgal elégedett tisztességes kispolgár mintapéldánya. A rajongásig imádja feleségét és két gyermekét, nagy buzgalommal és szakértelemmel végzi munkáját, és egyáltalán nem foglalkozik politikával. Ám 1938-at írunk, amikor is Németország elfoglalja a Szudéta-vidéket. Ekkor fokozatosan előbukkan a rendes honpolgár álarca alól az álszent szörnyeteg, a behízelgő hóhér, akinek fel sem tűnik, hogy már egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért magától értetődő természetességgel áldozza fel a hozzá legközelebb álló embereket is.Ladislav Fuks hátborzongató regényéből a hatvanas években csehszlovák film is készült rasszizmusról, kirekesztésről, és arról a bizonyos szellemről, ami kiszabadult a palackból. Gálvölgyi János akkor Kopfrkingl magyar hangja volt, most végre színpadon is eljátszhatja ezt az aktualitásából mit sem vesztett történetet.Író:Fordító:Rendező:Zádor Margit fordításából színpadra alkalmazta:Dramaturg:Producer:Látvány:Mozgás:Zene:Bábtervező:Maszkok: