Fröccsnapok Győrben, koncertek, Múzeumok Fesztiválja - Hétvégi programajánló!

Győr

XII. Győri Rotary Fröccsnapok – Győri Legendák Napja

09. 29., péntek

09. 30., szombat

09. 30., szombat

10. 01., vasárnap

Múzeumok Őszi Fesztiválja

09. 29., péntek

09. 30., szombat



Sopron

Múzeumok Őszi Fesztiválja

09. 30., szombat

A hűség kapui

10. 01–22., vasárnap-vasárnap

10. 01., vasárnap



Fertőrákos

Stanley Jordan-koncert

09. 30., szombat



​Fertőd

A mesterek ismeretlen arcai

09. 30., szombat

Jánossomorja

A magyar népmese napja

09. 30., szombat

Abda

Szent Mihály-nap

Széchenyi tér16.30 óra: Ráhangoló a Bencés Big Banddel.17 óra: A fröccsnapok megnyitása.17.30 óra: A Bencés Big Band koncertje.19 óra: Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz zenekar koncertje.21 óra: Guca Partyzans Brass Band10 óra: A kiskakas gyémánt fél-krajcárja. A Babtársulat előadása.11 óra: Rátóti csikótojás. II. Rotary Töktusa.16 óra: Akkordeon Harmonika-zenekar.17.30 óra: Európa Koncert Szalonegyüttes. 19 óra: Pankastic!21 óra: Szabó Leslie Band.11 óra: Plasztikonok. Szabadtéri képmutogatás. Helyszín: két kisszínpad; 1. Vaskakas díszkút a Dunakapu téren, 2. a Frigyláda és a Szódásszifon díszkútközött.11 óra: Győri csodák és legendák nyomában. Ingyenes idegenvezetés. Találkozás: Vaskakas díszkút. 16 óra: Plasztikonok.18 óra: Szerelmekről mesél a város. Ingyenes idegenvezetés. Találkozó: Bécsi kapu tér.19 óra: Plasztikonok.20 óra: Győri rögtönzés I–II. Helyszín: Dunakapu tér, Vaskakas díszkút melletti színpad.20 óra: Séta a győri éjszakában. Ingyenes idegenvezetés. Találkozó: Dunakapu tér, Pulzus-szobor.21 óra: Plasztikonok. Föld alatti sétálószínház – A bűn pincéje. Helyszín: a Győri Városi Levéltár pincéje (Rákóczi Ferenc utca 1.). Belépő: 500 Ft/fő. Csak 10 éven felülieknek.10 óra: Jedlik emléke és a fröccs története – tematikus séta Győr belvárosában. Ingyenes idegenvezetés. Találkozó: Széchenyi tér, Mária-oszlop.11 óra: Mandula világgá megy – a Kispárna mesezenekar koncertje gyerekeknek.16 óra: A Why Not Acoustic Pop Quartet koncertje.17.30 óra: Andorai Péter & Graceband koncertje.19.30 óra: Fiatal tehetségek a Rotary klubok támogatásával.20.30 óra: A Fugato Orchestra Tribute koncertje.20 óra: Győri csodák by night – Ingyenes idegenvezetés. Találkozó: Dunakapu tér, Pulzus-szobor.A részletes program itt olvasható: http://mufegyor.hu/hu/esemenyek/xiii-gyori-rotary-froccsnapok-gyori-legendak-napja.11–19 óra: „Mihály-napi néprajzi szokások" (Fruhmann-ház).Egész napos néprajzi tematikájú rendezvény diákok, pedagógusok és családok részére a Szent Mihály-naphoz köthető szokások, hiedelmek bemutatásával.A részvétel díjtalan.15 óra: Az adyvárosi tótól a püspöki udvarbíróházig. 11 kiállítóhely, 11 km. (Gyülekező az adyvárosi tó melletti füves területen.)Kerékpáros városnézés 11 km-es távon. A részvételhez saját kerékpár szükséges.Szeptember végén startol és egészen november közepéig tart a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat, melyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. A rendezvény célja, hogy mind a szakma, mind a nagyközönségközelebb kerüljön a múzeumokhoz, hogy a helyi közösségek és a lakosság érdekes programok során megismerhesse a város kulturális színtereit. A fesztivál idei jelmondata Szabó Magdára emlékezve: „Az ajtó nyitva áll".15 óra: Pöttyök a macskakövön. Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk – irodalmi (cool)túra. Séta a Macskakő Gyermekmúzeumból a Lőverekbe G. Szabó Judit írónő mesebeli házikójához; emléktábla-avatás.Liszt Ferenc Kulturális Központ, Munkácsy TeremSopron kapui Soproni Somlai Attila festményein. Jegyár: 700 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft.A tárlat kísérőprogramja:14–18 óra: KultKapuK. Kapunyitogató a soproni belvárosban. Egy vasárnap délután, amikor megnyílnak a belváros öreg kapui a Szent György, a Kolostor, a Templom és az Új utcákban. 24 kapualjban találkozhatunk Sopron értékeivel:képekkel, zenével, versekkel, ízekkel, tárgyakkal és táncokkal…A részvétel ingyenes.Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óraStanley Jordan-koncert. The Thunder Tour – a Fertőrákosi Barlangszínház 2017-es évadának különleges záróestje.Stanley Jordan, a nemzetközi jazzélet sztárgitárosa, zeneszerzője koncertezikszeptember 30-án a fertőrákosi Barlangszínházban. Világpremierként játszik együtt a műfaj egyik legnagyobb basszusgitáros-csillagával, a virtuóz Christian Galvezzel és két magyar zenészlegendával, Horváth Kornél ütőssel, valamint Dörnyei Gábor dobossal.Jegyár: 6000 Ft.Esterházy-kastély (Haydn Terem), 19 óraKodály Zoltán emlékére. Műsor: J. Haydn: c-moll vonósnégyes. Op. 17. No. 4. J. Haydn: esz-moll trió. Hob. XV:31. J. S. Bach–Kodály Z.: Vater unser im Himmelreich nach. BWV 762 (1924). Kodály Z.: Intermezzo – Allegretto vonóstrióra (1905). Kodály Z.: Lento – a Kilenc zongoradarabból. Op. 3 No. 3 (1905–1909). Kodály Z.: Valsette (1907). Kodály Z.: Sonatina csellóra és zongorára (1910). Kodály Z.: Székely keserves, Esik a városban (7 zongoradarab). Op. 11. No. 2–3 (1917–18). Kodály Z.: Serenade. Op. 12 (1920).Előadók: Fülei Balázs – zongora, a Pulzus Vonósnégyes.Sós Antal Közösségi Ház, 13–19 óraCsaládi zenés mesedélután a magyar népmese napja alkalmából. A belépés ingyenes.13 órától: Társasjáték mindenkinek. 15 órától: Kenderke játszó – élményalapú tudásátadás 0–100 éves korig, táncház a Kislaptáros Zenekarral,kézműveskedés. 16 óra: „Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök" vásári bábtáncoltató játék. 17.30 óra: „A három pösze lány" c. mesejáték, az Aranykapu Drámakör előadása.10. 01., vasárnap, községháza mellett, 15.30 órától. A programban többek között szerepel bábszínház, tűzgyújtás, kreatív foglalkozások, finom ételek és italok, lángos, kürtőskalács...