Fröccs, jampik, SVÉT, Wellhello - mutatjuk, milyen rendezvények várnak ránk nyáron Győrben

Fenyő Miklós több tucatnyi slágeréből ad elő másfél órás összefoglalót június 21-én este 9 órától.

Jedlik Ányos városában mindig ünnep a Fröccsnapok.

Ha nem csal a szimatunk, az Art Pikniken smokerben sült barbecue húsok is várják majd az érdeklődőket a Radó-szigeten. Fotó: Délmagyar.hu

Ákos és a "tankok" nélkül



Bár a győri nyárnyitó és -záró koncertek több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza – kereken 10 éve az Edda indította a vakációt a városban –, egyelőre nem láthattuk Magyarország talán két legjobb koncertprodukcióját egyik eseményen sem. Ákosról és a Tankcsapdáról van szó.



​Utóbbiak esetében a szervezőknek borítékolhatóan mélyen zsebbe kell nyúlniuk a fellépésért. Ráadásul a Tankcsapda frontemberének, Lukács Laci szókimondó viselkedése nem biztos, hogy a győri közönség bizonyos részénél sikert aratna.

Az idei győri nyárnyitórajtolt. Június 15-én este a Magna Cum Laude a Virtuózokkal közösen lépett a Dunakapu téri színpadra. Mező Misiéket a komolyzenei tehetségkutató két nyertese, Lugosi Dániel Ali klarinétművész és Kökény Tamás nagybőgős egészítette ki. Egy nappal később a pályafutása csúcsán járó Kowalsky meg a Vegaa közönséget. A pénteki programot tűzijáték zárta, az önkormányzat a hazajutást ingyenes buszjáratokkal könnyítette az előadások után.A győri nyárnyitók történetében most fordult elő először, hogy kétnaposra nyújtották a nyitányt. A fellépők zenei képzettségéhez, igényességéhez nem férhet kétség és népszerűségükhöz sem. Igaz, a Kowalsky meg a Vegának két hónapon belül ez volt a harmadik fellépése Győr környékén: áprilisban a tavaszi Széchenyi Egyetemi Napokon, aztán a győrújbaráti Nemzetközi Jótékonysági Motoros Találkozón és Rockfesztiválon zenéltek.Amikor Olvasóink ezt a cikket látják, második napjára készül a. A győri nyár hagyományosan egyik csúcspontja, amikor gyerekzsivaj tölti be a belvárost. A "pöttyös labdás" rendezvény óriási élmény a kicsiknek, a szülők évek óta vastagbetűvel jegyzik naptárukban a Győrkőc időpontját. Utóbbi rendezvény is ingyenes, ahogy a szervezők fogalmaznak, a játékokra jogosító karszalagért cserébe "csak mosolyt kérnek".Nézzük, milyen nyári rendezvények zárultak és mi jön hamarosan. A Magyar Táncfesztivál június 18–24. között, a Múzeumok Éjszakája június 22–24. között és a lovagkort idéző Szent László Napok június 29-július 1. között sok-sok programot kínált. A Győrkőc után pár héttel két ingyenes nyáresti koncertet tartanak. Július 21-én este 21 órától Fenyő Miklós, a magyar rock and roll talán legismertebb alakja hívja nosztalgiázására az idősebb korosztályt. A jampik a tervek szerint 23 órakor zárnak a Dunakapu téren.Egy héttel később szombaton (június 28.) sikoltozó tinédzserek töltik majd meg Győr rendezvény terét. Este fél kilenctől a Wellhello és a Biebers zenekarok adnak közös koncertet. Két éve nyáron a Wellhello és a Halott Pénz fergeteges bulita Dunakapu térre. A kisalfold.hu Olvasóinak szavazatai szerint ez a koncertaz Omega 2013-as és a Tom Jones 2014-es győri fellépését is.A szóda atyjának, Jedlik Ányosnak a városában nem maradhatnak el a Fröccsnapok (július 13–15.), míg a Bornapokat (augusztus 23-26.) hagyományosan a nyárzáró (augusztus 25.) koncert teszi emlékezetessé. Az utóbbi évekre ellaposodott Barokk Esküvőt az augusztus 10–12-i hétvégén tartják, míg az operakedvelőket augusztus 18-án várják a Voices énekeseivel.Két új nyári rendezvény debütál idén. A 31! nevű összművészeti fesztivál premierje július 27-29. között lesz a Radó-szigeten, míg a gasztronómiai Art Piknik augusztus 18–19-én szintén a Radó-szigeten mutatkozik be. Utóbbiban társszervezőként közreműködik a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) események egyik ötletgazdája, Pauli Zoltán. Így a nívós vidéki éttermek (Anyukám mondta, Kistücsök, Ikon) közül akár több ellátogathat a folyók városába. A SVÉT hivatalos honlapján már lehet regisztrálni az igazi piknik hangulatot ígérő rendezvényre.Leszámítva az Art Pikniket, a győri nyári programok jelentős része ingyenes. (Az Art Piknik szervezői közölték: a regisztráció összege - 1 napra 3000 Ft, 2 napra 5000 Ft – teljes egészében "lefogyasztható" a helyszínen.) "Ajándék lónak ne nézd a fogát" - szól a mondás, amit azért érdemes észben tartani - különösen a fanyalgóknak -, mert a győri nyári koncertek jegy nélkül látogathatók.A Magna Cum Laude augusztusi margitszigeti koncertjére a jegyárak 3500-7500 forint között mozognak, a Kowalsky meg a Vega szintén nyár végi, Budapest Parkban tartott bulijára 4000-5000 forintért árulják a belépőket. Úgy tudjuk, hasonló kaliberű együttesek 3-3,5 millió forintért vállalnak másfél órás bulit.