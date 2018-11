Freddie újabb átalakulásra készül a Sztárban Sztár színpadán - fotók, videó

Freddie eddig Zséda, Szécsi Pál és Tina Turner bőrébe bújva szórakoztatott az ország házibulijában. Fotók: TV2

Elhagyhatja a körömcipőt és a női ruhát a Sztárban sztár vasárnap esti adásában Fehérvári Gábor Alfréd , ezúttal ugyanis a Soul Asylum frontemberét, Dave Pirnert alakítja majd. Mint lapunknak elmondta, azért is örül a feladatnak, mert nagyon szereti az előadót, és az amerikai rockegyüttes leghíresebb dalát, a Runaway Traint . Ez a dal adta az ötletet annak idején az eltűnt gyerekekről szóló hazai tévéműsor, a Csellengők elindításához.A múlt vasárnapi produkciókat a TV2 stúdiójában követhettük végig, akkor Freddie Zséda bőrébe bújt, és amennyire csak testi adottságai engedték, hihetően hozta az érzéki énekesnőt: átszellemült arccal, magas sarkúban, fekete tüllszoknyában lépett színpadra, és teljesen eltüntette karakteres hangját a Motel című dalt énekelve."Jól éreztem magam, igaz, amikor otthon próbálgattam a dalt, kényelmesen és nyugalomban, akkor jobban énekeltem, erőteljesebbek voltak a fejhangok, de alapvetően – magamhoz képest – most is finomnak éreztem. Igyekeztem levenni Zséda mozdulatait, abból is pontosan csak annyit használni, amennyit ő is, mert nem gesztikulálja túl a dalait" – fogalmazott Freddie a kisalfold.hu-nak az adás után. Amellett, hogy nyilván ő is látta a tükörben, hogy néz ki, az énekes próbálta komolyan venni magát, és a feladatot. „Én úgy élvezem ezt a műsort, ha azokat a részeket komolyan veszem egy produkcióban, amiket befolyásolhatok, az úgyis éppen elég mulatságos, ahogy egy női ruhában festek" – fűzte hozzá.Nagyon izgalmas volt megfigyelni, hogy mi zajlik a háttérben egy élő show alatt. Például, míg a nézők a felvezető kisfilmeket látják a képernyőn, addig a helyszínen pillanatok alatt rendezik be a színpadot a következő előadásra. Profi és előre kiszámított csapatmunka eredménye, hogy mire újra a stúdióra irányul a figyelem, addigra az előző dal alatt lehullott falevelek eltűnnek a pódiumról, helyére kerül a zongora, a hangszeren ülő énekesnő ruháját pedig művészien elrendezik. A tévé előtt ülve talán nem is gondolnánk, mennyi munka van egy ilyen show mögött, a szereplők egész heti felkészüléséről, vagy a smink-és maszkmesterek alkotásairól nem is beszélve.Freddie láthatóan egyre felszabadultabb a Sztárban Sztár színpadán, reméli, a holnapi produkcióval is meggyőzi a közönséget és a zsűrit. „Nem igazán végeztem még annyira elől a zsűri pontjai alapján, de hál’ istennek a nézők mindig picikét feljebb tornásznak a szavazataikkal, úgyhogy remélem, ez jó jel, és lesz még lehetőségem nagyokat énekelni" – mondta befejezésül Freddie.