Freddie nyara Győrrel lesz teljes: a Dunakapu téren is koncertezik

Fotó: Béres Márton

Mozgalmasan telik a nyár a győri Fehérvári Gábor Alfréd számára, országszerte koncerteket ad a zenekarával. Sőt, Erdélyben, Csíkszeredán is bulizhatott a közönség a Na jó, Hello, a Csodák vagy a Mary Joe című slágerekre.

A tömeg mellett ugyanakkor a hőség is tombol a fellépéseken, ezért Freddie-nek fokozottabban figyelnie kell. "Úgy tudnám érzékeltetni: a nagy melegben olyan, mintha egy koncertet kétszer énekelnék végig. Ilyenkor mindenre szükségem van, például rengeteg vizet iszom annak érdekében, hogy úgy szóljon a hangom, ahogy azt elvárom magamtól. Teljesen lenyűgöz, hogy a közönség a hőségben is milyen kitartó, rengetegen érkeznek a koncertekre, ezért is igyekszem mindig a maximumot nyújtani" - fogalmazott lapunknak Freddie, aki Caramel lemezbemutatóján is zenélt a Budapest Parkban."Nagy megtiszteltetést, hatalmas élményt jelentett egy negyven perces, teljes zenekaros koncertet adni Caramel előtt, azon a nagyon vagány színpadon. Izgultam, hogyan reagál majd a közönség - akik elsősorban nem miattunk érkeztek aznap -, de mindenre vevők voltak.˝Freddie a Strand fesztiválon is fellép, és nem kizárt, hogy addigra már új dala is megjelenik. Egy pörgős, fesztivál-jellegű szám készült, aminek szövegét az énekes írta. "Szeretek mély dolgokat boncolgatni a dalszövegekben, leginkább verseket írtam eddig. Ezért eleinte kicsit idegennek éreztem, hogy most populárisabb szövegben gondolkodjak. Ezt meg kellett tanulnom, de úgy érzem, végül sikerült, és remélem, még augusztusban debütál a dal."Freddie egy ideje már saját autóját vezeti - zenésztársa, Szebényi Dániel úgy fogalmazott lapunknak, hogy nem fél mellette ülni -, de a Budapest-Győr távot elfoglaltságai miatt nem tudja túl gyakran megtenni. Nem úgy. "Boldog vagyok, mert nekem az egyik legfontosabb, hogy otthon is tudjunk játszani, szeretném megmutatni, hogy mennyit fejlődtünk tavaly óta. Győrrel lesz teljes a nyár" - mondta.