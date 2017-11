Freddie énekli a Coca-Cola idei karácsonyi dalát - VIDEÓ

2017-ben ugyanaz a dal lesz a Coca-Cola karácsonyi „himnusza", mint tavaly karácsonykor, de azon túl, hogy idén Freddie énekli, a rá jellemző blues-os hangulatot is képviseli a régi-új szám."Nagy megtiszteltetés ért azzal, hogy idén én énekelhetem el a Coca-Cola karácsonyi dalát, méghozzá a saját ízlésemhez, zenei világomhoz igazítva: a dal ugyanaz, mint tavaly, de más a perspektíva" – mondta a stúdiófelvétel szünetében Freddie.A szöveg és a stílus is jól illik a Coca-Cola idei karácsonyi kampányához, amelynek fókuszában a köszönetmondás áll. Freddie is hosszan tudná sorolni, kinek mondana köszönetet az ünnepek közeledtével.

„Bár közhelyesen hangozhat, de természetesen elsősorban a családomnak kell megköszönnöm a támogatásukat, hogy végighallgatták az álmaimat és mellettem voltak akkor, amikor még csak magamnak fogalmaztam meg, hogy az éneklés nem csupán hobbi a számomra. De a karácsony kiváló alkalom arra is, hogy köszönetet mondjak a zenekarom tagjainak és a menedzsmentnek, amiért úgy döntöttek, hogy mellém állnak és együtt dolgozhatunk. Köszönetet szeretnék mondani a koncertek szervezőinek és a stáb tagjainak – a fény- és hangtechnikán dolgozóktól kezdve a roadokig – is azért a munkáért, amellyel hozzájárulnak koncertek sikeréhez." – mesélte az énekes, aki számára különösen fontos a karácsony. “Nagyon szeretem a karácsony ünnepélyes hangulatát, a csendet, és azt, hogy amikor otthon vagyok, teljesen ki tudok kapcsolni, és ilyenkor az éneklés örömét is meghagyom a családom tagjainak."A Coca-Cola idei karácsonyi kampányának üzenete, hogy előtérbe helyezze a mindennapok hőseit, akik a háttérben fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy tökéletessé tegyék a karácsonyt mindenki számára - legyen szó az ünnepi kellékeket az utolsó pillanatban beszerzőkről, a karácsonyfát feldíszítőkről, vagy az ünnepi menük megalkotóiról, és az ilyenkor is készenlétben álló mentősökről, rendőrökről, tűzoltókról, a közmű- és közlekedési vállalatok dolgozóiról.A Freddie karácsonyi dalán kívül a Coca-Cola további meglepetésekkel készül az év végére, a fogyasztók számos ünnepi különlegességgel találkozhatnak majd a Coca-Cola karácsonyi kampányában.