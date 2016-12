Freddie elárulta kedvenc győri helyeit

Freddie a lemezbemutatón. Fotó: Kiss Krisztina

"Amíg Győrben éltem, nem igazán engedhettem meg magamnak, hogy különböző éttermekbe járjak. Inkább azután volt rá alkalmam, hogy felköltöztem a fővárosba és visszajártam. Szerintem jó hely a Pálffy Étterem, nagyon finom pizzát sütnek a színház mellett található La Dolce Vita étteremben, és nagy kedvencem a győr-ménfőcsanaki Peron Pizzéria is. Mostanában sajnos ritkán jutok haza, de amikor végre körülnézhetek a városban, látom, hogy milyen sok új hely is nyílt otthon" - fogalmazott Freddie, akit kiadónk új, ingyenesen letölthető mobilalkalmazása kapcsán faggatunk kedvenc helyeiről. A Frappé Győr saját élménykeresője, nagy segítséget jelent, ha ebédelni szeretne, de még nem tudja pontosan, hogy hol, mihez lenne kedve. Az alkalmazással a programok megszervezése is gyerekjáték, a színházműsortól a koncertekig talál benne ajánlókat.Reméljük, a közeljövőben egy helyi Freddie-koncert is bekerülhet majd a naptárba, hiszen a győri énekes nemrég mutatta be albumát Pioneers címmel . Az előadó mögött nagyon sűrű és tartalmas év áll, az eurovíziós szereplés és az első saját lemezének megjelenése közti időben rengeteg fellépés várt rá országszerte, és a legnagyobb hazai fesztiválokon is zenélhetett.

"Mindig azt hangsúlyoztam, hogy lépcsőfokonként kell haladni, és úgy gondolom, az elmúlt egy év alatt egy egész emeletet sikerült sétálnunk. A folyamatos fejlődés a lényeg, nem két hónap alatt kell berobbanni, az a cél, hogy fokozatosan jöjjenek a lehetőségek, szerintem ez a kifizetődő út. Jövőre is ezen dolgozunk majd a csapattal, megnézzük, min kell változtatni annak érdekében, hogy még jobbak legyünk. Szeretnénk továbbra is következetesen haladni, a tervek szerint már februárban nekiállunk a második lemeznek" - árulta el Freddie."Remélem, hogy mindenki talált olyan dalokat a Pioneers albumon, amik elsőre megragadták, amik a kedvencei lettek. Többszöri végighallgatás után pedig azt érzik, hogy egyik szám sem felesleges, mindegyiknek van mondanivalója. Számomra ez költészet, és bízom benne, hogy aki hallgatja a dalokat, figyel a sorokra, sokadjára is lel bennük valami újat, amihez kapcsolódni tud" - zárta gondolatait Freddie.