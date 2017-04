Freddie-t kérdezték olvasóink, megtudtuk: készül angol albuma, a VOLT-on idén is zenél

Freddie és Szebényi Dániel válaszoltak olvasóink kérdéseire. Fotó: Mészáros Mátyás

Előzmények:



Freddie és a zenekar.

---Kedves Adél, amennyiben már megvan a lemezünk, úgy a stáblistát végigolvasva láthatod, hogy vannak dalok melyeket vagy én, vagy mi, a zenekaron belül írtunk, remélem ezek is tetszenek vagy tetszeni fognak :)Természetesen, de egyáltalán nem ijesztő, nagyon élvezem :)Természetes, hogy több félbemaradt dalunk is vár arra, hogy befejezzük, ezeket tovább finomítjuk, és attól függetlenül, hogy a közeljövőben nem lesz második album, az ehhez tartozó anyag folyamatosan készül. Telik a naptárunk szépen, azonban Pécsre egyelőre nem kaptunk meghívást, reméljük ez hamarosan változik. Villányra vezet majd augusztusban az utunk :)---Kedves Éva, ezt bóknak veszem, mert bár nem vagyok valami nagy színész típus, a forgatásokat nagyon is élvezem, remélem, én is hozzá tudok tenni a kliphez és a látvány-beli élményhez :)Danikával most beszéltük meg, hogy kellene egy főzőcskézős est :) Őt például mindig szívesen látom :)---Freddie-vel olyan zenélni, mint ahogyan a színpadon látható. Alázatos és egyben nagyon szórakoztató (jó értelemben). Rengeteg dal, dalötlet, vázlat van a zenekari műhelyben, mindenképpen lesz folytatás, örülök, hogy tetszik! :) DaniKöszönjük szépen :) Igyekeztünk harmóniát teremteni a dal és a klip között, és örülök, ha ez sikerült. Természetesen nem csak kacsa volt a hír, noha kicsit csúsztak a véglegesítés kapcsolatos teendők, de hamarosan kész vagyunk és lesz angol lemez is. Imádtam a szimfonikus verziót, szeretnék majd ilyen jellegű koncertet, ám úgy gondolom ehhez legalább 5-6 éves munkásság kell, hogy megállja a helyét. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Volt fesztiválra már meg is történt az időpont egyeztetés, reméljük, hogy a többi fesztiválon a tavalyihoz hasonlóan szerepelhetünk :)Új kihívás, és mint ilyen nagyon szeretem, és kíváncsian várom. Őszintén szólva Jocinak szurkolunk innentől kezdve, sokkal kevésbé érdekel a többi dal. Vannak meghökkentő dalok számomra, de a tavalyi mezőnyből több volt amely igazán tetszett. Köszönöm a bizalmat a kommentátori szereppel kapcsolatban, bízom abban, hogy minőségben fel tudok nőni a feladathoz. :)Nagyon örülök, hogy folyamatosan hallgatod a dalainkat, és bízom benne, hogy ettől függetlenül a szomszédoknak sem megy el a kedvük tőlem :) Igazából azt hiszem, hogy néha türelmetlen vagyok, ami frusztráltsággá fajul és ilyenkor nyers tudok lenni, amit magam sem szeretek, mert én generálom és nem a másik tehet róla... igyekszem azért a lehető legkevesebbet türelmetlenkedni :P :)Ez remek kérdés! Nekem a kedvencem az volt amikor egy dalt egy olyan gitáron kezdte el játszani a gitárosunk amely fél hanggal feljebb volt hangolva, tehát nem ahhoz a dalhoz. Végig magasabban kellett énekelni, de hát mint mondtam szeretem a kihívásokat, nevettünk egyet és lenyomtuk a Sex on fire-t :)Nagyon-nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy hamarosan egy győri koncert keretein belül pótlólagosan is, de megünnepelhetjük :)Szia Anna, gyakorlatilag tavaly május óta kész az angol verzió, de koncepció volt, hogy csak az angol lemezre kerül fel a dal :) Pici türelmet kérünk még ezzel kapcsolatban :) Egy egész lemez lesz angol :)----Őszintén szólva, épp elhatároztam, hogy visszatérek a Freddie Fanok nyitáshoz, mert ez az eleje óta én vagyok... a drágák nekem művi, és bár megpróbáltam de nem érzem magaménak... Sokan használják ahogy az "Ölelés" elköszönést is, azonban azt szintén én kezdtem el :) Az nem baj ha tőlem átvesznek valamit, de én nem szeretnék mástól átvenni manírokat :) A freddie Fan pedig azért az ami, mert ki nem állhatom a rajongó szót :) Jól tudod bizony, Debrecenbe is megérkezünk a médiaturné keretein belül :)Nekem horgászbot, a Danikának szerintem sonkás-szendvics :) <3 :) Freddie első albuma novemberben jelent meg , a lemezen - olyan dalok mellett, mint a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválon versenyző Pioneer, a Mary Joe, a Na Jó, Hello, vagy a Neked nem kell - a Csodák is szerepel, amihez nemrég videoklip készült, a napokban volt a premierje

