Frappé-val lóghatunk a SZEN-en

Idén a Kisalföldet kiadó Lapcom zrt. is társszervezője az ötéves hagyományú SZEN-programsorozatnak, az április 19-től 22-ig tartó rendezvényt ugyanis a Frappé alkalmazásunkkal követhetik. Az élménykereső applikáció továbbra is ingyenesen letölthető androidos és iPhone telefonokra, s mint Dóra Brigitta cégünk nevében tegnap hangsúlyozta a rendezvény bemutatása alkalmából: „Az egyetem nyitott volt az együttműködésre. Mi pedig – mondta – kapva kaptunk az alkalmon, hiszen közös a kitűzött cél: gazdaggá és tervezhetővé tenni a szabadidőt. A Frappét pedig azért is ajánljuk külön a SZEN programjai iránt érdeklődőknek, mert így az esetleges változásokat is követhetik."



Jerkovich Brigitta főszervező hangsúlyozta, hogy a program most sem csak az egyetemi hallgatóké, a városlakók közt egyre népszerűbb a Széchenyi Egyetemi Napok. A nappali programok helyszíne idén változik az egyetemi beruházások miatt, ezért nem a kollégium és a tanulmányi épület között, hanem a parkolólemez és a Bridge Hallgató Klub közti füves területen áll majd a pult, ott lesznek a napágyak, ott szól a zene és ott tölthetik az időt mondjuk a programok közötti szünetekben.



Nem lehet mindent itt felsorolni, de április 19-én, a szerdai nulladik napon lép fel az Animal Cannibals és a Katapult DJ. Csütörtökre ígérkezik talán a legnagyobb durranás a Wellhellóval, a Fishsel, jön a Your Welcome és a Hősök, pénteken pedig a Belga, a Punnany Massif és a Soulvawe. Szombaton a WOK, a Paddy and the Rats és az Intim Torna Illegal ad koncertet, végül Sikztah- és Golyó-buli lesz.



Az összesen 15 élő koncert és a DJ-k fellépése között a nappali aktivitást is fokozták a szervezők – mondta el Jerkovich Brigitta –, már tavaly is nagy siker volt a négyórás Laser Tag-bajnokság, a buborékfoci. A humorért a stand upos Bruti és Lóránt Barnabás (Trabarna) felel, és van, aki a Beerpong-bajnokságot, a csillagvizsgálást, a mackókészítést, a Silent diszkót, az autóstalálkozót vagy a sportprogramokat várja. Az árak most is több kategóriára oszlanak, csak a napi jegyárakat közöljük: a nem egyetemistáknak a szerdai program 1990, a csütörtöki és a pénteki 4490, a szombati pedig 3890 forintba kerül.



A főszervező köszönte a város ötéves támogatását és együttműködését, az önkormányzat részéről Takács Tímea méltatta a hagyományt. Prof. Komlósi László Imre rektorhelyettes örömteli befektetésnek nevezte a programot, ami „jó érzést hoz és hosszú távú gondolkodást képez", segít a felsőoktatás előtt álló fiatalokban is felébreszteni a vágyat a SZE légköre iránt.