Fotózz a naptárunkba! - Megérkeztek olvasóink utolsó áprilisi felvételei - galéria

Szívesen látná az Aranyhajót a konyhában, vagy jól mutatnának a Sopron feletti felhők a nappalijában? Fotózza le és küldje el nekünk a palyazat@lapcom.hu e-mail-címre. A következő 12 hónap legjobb fényképeiből naptárat tervezünk a jövő évre.Olvasóink fotóit az észak-dunántúli régióból várjuk, azokból készítjük el a Kisalföld 2019-es naptárát. A képeket minden hónap első napjától az utolsóig lehet elküldeni, de csak a régióban készült művek vesznek részt a versenyben. A naptár a legjobb 12 fotóból készül majd el, havonta hirdetünk nyertest, akiket 10 ezer forinttal is megjutalmazunk.A fotók lehetnek tájképek, készülhetnek épületekről, szerepelhetnek rajtuk emberek vagy akár a lakóhelyük egy-egy nevezetessége is. Kérjük, hogy a fotót lehetőleg eredeti méretben küldjék el nekünk, de legfeljebb 10 MB nagyságú legyen az e-mail, a kép formátuma JPEG.A palyazat@lapcom.hu e-mail-címre várjuk a képeket. Kérjük, írják meg nevüket és elérhetőségüket, valamint azt, hogy hol készült a kép.A művek közül a legjobbakat a kisalfold.hu-n meg is tekinthetik majd, folyamatosan fogjuk feltölteni őket. A hónapok legszebb vagy éppen legérdekesebb képét pedig, amiket szerkesztőségünk fog kiválasztani, jövő ilyenkor már a falaikon csodálhatják meg. A naptáron szereplő fotók készítői természetesen kapnak ajándék példányokat.