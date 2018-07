Főnökénél találták meg az eltűnt mosonmagyaróvári villanyszerelő holmijait

Egyre durvább részletek látnak napvilágot a rejtélyes körülmények között eltűnt villanyszerelők ügyével kapcsolatban - írja a borsonline.hu A lap információi szerint a rendőrségi nyomozás előrehaladott szakaszban jár, s a Mácsik Zoltán megölésével gyanúsított É. I. nyaka körül ha­ma­rosan szorulhat a hurok.A mosonmagyaróvári családapa még március 31-én találkozott a korábbi munkáltatójával, aki nagyjából hárommillió forinttal tartozott neki. Az egyik abdai benzinkúton látták őket utoljára, ahonnan mindketten a kocsijaikkal távoztak.Zoltán főnökét, egy építőipari vállalkozót kihallgatták, de – vélhetően nyomozástaktikai okokból – ekkor még elengedték. Aztán egy hét múlva a zsaruk leteperték az egyik szombathelyi hipermarket parkolójában, ahova az egyik munkatársa vitt neki pénzt. Jelenleg(május elején meghosszabbították három hónappal az előzetest). A rendőrök - vélhetően az üggyel összefüggésben - órákig helyszíneltek az egyik ikrényi horgásztónál – Azt gondolnánk, hogy megfigyelték, de abban az egy hétben teljesen eltüntethette a holttestet. A letartóztatása előtti napokban bement egy győri boltba, ahol többliternyi hipót és gyorsan kötő ce­mentet vásárolt. Mindezt az eladó mondta másnap a gyanúsított egyik alkalmazottjának, aki éppen ott járt. Aztán a rendőrséghez fordult – meséli a Borsnak a nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsított férfi egyik ismerőse.Mácsik Zoltán fehér kisbuszát április közepén kapta vissza a családja. A rendszám leszerelve, az üléseken nem volt huzat, s az értékes munkagépek is hiányoztak a csomagtérből. A Bors legfrissebb információi szerint ezeket a munkagépeket a napokban találta meg a rendőrség – egy É. I.-hez köthető helyen.– Zoltán Transpor­terét egy autóbontóban találták meg, ahova a vállalkozót is visszavitték vezetőszáron. Nagyon zavartan vi­selkedett, mint­ha jól ismerte volna a bontó mun­katársait – mondja forrásunk.É. I. házában megtalálták Mácsik Zoltán pu­lóverét is, amit az eltűnése napján vi­selt.A nyomozásról, és arról, hogy Ikrényben miként vélekednek az ügyről, június közepén írt a Kisalföld A három éve ha­sonló körülmények között eltűnt másik villanyszerelő, Orlik Vilmos autójáról azóta sincs hír. Aegy osztrák munkás és egy ikrényi nő is eltűnhetett, de azt majd a nyomozás deríti ki, köthetők-e ők is a vállalkozóhoz vagy sem.