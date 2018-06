Folytatódott Győrkös pere - nem lesz Bőnyben helyszíni tárgyalás

Hiába szerette volna elérni a védelem – Győrkös Istvánnal egyetemben –, hogy legyen helyszíni tárgyalás Bőnyben, az indítványt a bíró egyelőre elutasította. A tegnapi tárgyalásra nem jöttek el a várt szakértők, de Győrkös felesége igen; majd levetítették a helyszíni bizonyítási kísérlet videóját, ami megmutatja az ügyészség verzióját. Abban Győrkös a rendőrgyilkos.Az eredeti tervek szerint két napon át zajlott volna – további tanúk, illetve szakértők meghallgatásával – Győrkös pere a Szombathelyi Törvényszéken; de a két napból végül egy lett. A vád közismert: 2016. október 26-ána házkutatásra érkező rendőrök egyikét lelőtte Győrkös István, aki a lőpárbaj során megsérült, de az életét megmentették a kórházban.Győrkös az illegális fegyvertartást az első perctől elismeri, azt azonban tagadja, hogy ő lőtte volna le Pálvölgyi Pétert. Haslövése után, az altatásból ébredve tett először vallomást (ennek hangfelvételét tegnap le is játszották), s itt olyan mondatok hangoztak el tőle, mint: „megijedtem, te jó Isten, csak nem a feleségemet találtam el"; illetve: „azért vettem magamhoz az AK-t, mert meg akartam akadályozni, hogy a rendőrök megbilincseljenek és elvigyenek, mielőtt az ügyvédem ideér".Védői – dr. Takács Zoltán és dr. Deák Andrea – orvosi szakvéleménnyel kívánták alátámasztani, hogy altatás után 24 óráig még vezetni sem szabad a gyógyszerek hatása miatt, éppen ezért nem lehetett volna akkor kihallgatni Győrköst sem. Maga a vádlott is úgy fogalmazott tegnap a bíróságon, hogy nem is emlékszik, miket mondott akkor; s tartja magát az azóta tett vallomásaihoz, miszerint az AK-t csak el akarta rejteni, amikor a nyomozókba belefutott. A lövése pedig vétlen volt, azt követően, hogy hasba lőtték, s a lábai összecsuklottak. „A kórházban meghalni készültem, még papot is hívtak, aki feladta az utolsó kenetet. Két és fél órával a lövés után kerültem műtőasztalra, azt mondták, ha néhány perccel később hoznak, már nem mentik meg az életemet. Ilyen állapotban voltam."A nyomozó ügyészség nemcsak Győrkös első vallomását játszotta le, hanem azt a videófelvételt is, amelyet 2017 áprilisában Bőnyben, a helyszíni bizonyítási kísérletkor rögzítettek. Beszámoltunk mi is erről, de akkor csak a kapun kívülről nézhettük a nagy jövés-menést (ott volt mindenki, aki a tragikus napon is: a Győrkös házaspár, illetve az érintett nyomozók).Most már tudjuk, mi történt: a nyomok alapján fonallal kihúzták a golyók lőirányát. Egy bábut pedig, amely Pálvölgyi Pétert mutatta, beállítottak az egyikbe. Látszik a felvételen, hogy valóban van olyan lövésirány, amely eltalálhatja a nyomozó fejét arról a helyről és úgy, ahogy a vád állítja. A védelem továbbra is szerette volna helyszíni szemlén megmutatni, hogy a kétségeik ettől még nem oszlottak el. Győrkös és védői megingathatatlanok abban, hogy irreális mozgásokat kellett volna megtennie a vádlottnak. Ugyanis ha valóban onnan lőtte le Győrköst, ahonnan az ügyészség állítja, a másodperc töredéke alatt kellett visszaérnie arra a pontra, ahol a rendőrlövedékek egyike eltalálta. A vádhatóság ugyanakkor joggal mutat a fonalra: íme.A szakértők kezében lesz az adu ász, ez egyre nyilvánvalóbb. A bíróságnak szeptemberre olyan időpontot kell találnia, amikor egyszerre tud jelen lenni az orvos és a fegyverszak- értők mindegyike. Ha bármi ellentmondás felmerül ugyanis, akkor azt csak így lehet tisztázni.Ahogy írtuk, ez a mostani tárgyaláson nem jött össze, mert a szakértők nem voltak jelen. Ott volt azonban a Szombathelyi Törvényszék bírói tanácsa előtt Győrkös István felesége. Az első tárgyalási etapon (még tavasszal) is tanúként idézték be, de egészségi állapota miatt azon a tárgyaláson nem tudott részt venni. Most sem tett vallomást, csak a férjével mosolyogtak egymásra, az asszony kifelé menet még puszit is küldött férjének, aki három terrorelhárító gyűrűjében, a vádlottak padjáról intett vissza neki.