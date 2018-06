Folytatódott a sok éves hagyomány - Fát ültettek a ballagó győrzámolyi ovisok

Kora délelőtt bábelőadás szórakoztatta a kicsiket, majd a sok éves hagyomány folytatásaként az óvodából ballagó gyerekek fát ültettek az intézményben eltöltött évek emlékére, nevük és óvodai jelük pedig egy táblára került.Az ovitól 30 kisgyerek köszönt most el, ám a következő nevelési évre is lesz utánpótlás, hiszen ez idáig 55 kicsit írattak be szülei az intézménybe. A távozó óvodások verssel köszöntek el második otthonuktól, az intézmény pedig egy kis ajándékkal búcsúzott a kicsiktől.Az ebédet és a délutáni pihenést követően az óvodaudvaron és a Szent István út lezárt szakaszán családi nappal folytatódott program.A délutáni kikapcsolódás a Holle Anyó Színház előadásával kezdődött, majd sokféle játékos ügyességi és sportfeladat várt a kisgyerekekre és hozzátartozóikra, emellett népi játékok is gazdagították a programkínálatot.Vacsora után közös énekkel és tánccal zárult a jól sikerült program, amelyen a gyerekekkel együtt szüleik, testvéreik, nagyszüleik is részt vettek, így közel 250 fő töltött együtt néhány önfeledt, vidám órát.