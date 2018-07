Folytatódik a nagyszabású szökőkútfejlesztés Győrben

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában, a városvezetés döntése után négy vizes alkotás szépül meg városunkban idén - mondta el Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester.A korábbi évek során megkezdett programnak köszönhetően vált újra működőképessé a sok éven át elhanyagolt állapotban lévő és működésképtelen adyvárosi Kuopio Park szökőkútja, majd a Radó-szigeti Vénusz alkotás, illetve megújult a Megyeháza tér szökőkútja - és panoráma híd is épült mellé - , a Rába Hotel előtti Ölelkező Formák csobogó, s a Bisinger sétányon lévő Faun és Nimfák alkotás is, emellett pedig egy éve a Rába és Duna találkozásánál egy multimédiás szökőkút is kikerült, amely azóta Győr egyik új látványossága.Győr belvárosában, a Dr. Kovács Pál utca Király utca felőli végén található. A Garami László szobrászművész által készített alkotás rendbetétele június végén befejeződött. A munkák során letisztították és helyreállították a szobor részét képező csobogót, melynek újraélesztéshez szükség volt a hozzá tartozó csatornarendszer és az egész vízgépészet felújítására. Ennek működését szabályozható automatika irányítja. A csobogó vize ivásra nem alkalmas, a szobortól néhány lépésre ivókút található.a szakemberek letisztítják a szobrot, a medenceteret az itt jellegzetes kék-fehér csempével újraburkolják. A vízkép öt kis vízsugárral kottavonalakat formáz majd, ami a Borsos Miklós által készített madár szobron is megjelenik motívumként.a Radó szigeten a medence ezentúl szökőkútként is funkcionál majd. A vízképet a medence két oldaláról tíz-tíz befelé 'lövő' fúvóka, illetve középen egy nagyobb vízsugár adja. Itt a medencetér újul meg, a szobor restaurációja az elmúlt években már megtörtént, de akkor a szökőkútként nem funkcionált az emlékmű, csupán vízfelület volt látható. Az alkotást Horvay János szobrászművész munkásságának köszönhetjük.működött korábban a Petz Aladár Megyei Oktatókórház előtt. Több, mint 10 éve már nem üzemel és megrongálták, de most ez is fel lesz újítva. Som János keramikus alkotásán az eredeti állapot megtartásával újragyártják a törött elemeket, így a díszkútban újra csoboghat a víz.A Győrben évek óta zajló szökőkút fejlesztéseknek köszönhetően egyre több újra működő vizes alkotás díszíti és teszi hangulatosabbá városunkat.