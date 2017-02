Folytatódik a munka a Bécsi kapu téren - A Klastrom melletti buszmegálló három hónapra a Virágpiacra költözik

Fontos: hétfőn üzemkezdettől várhatóan három hónapig az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 11, 11A, 14, 14B, 19, 29 számú helyi járatok a Hotel Klastrom megálló helyett a Virágpiacon egy ideiglenes buszmegállóban állnak majd meg.

Hétfőn újra beindul a munka a Bécsi kapu téren. Az elektromos hálózat cseréje és fejlesztése sok felbontással jár majd. Fotó: Mészáros Mátyás

Felébresztik téli álmából a Bécsi kapu teret, hétfőtől folytatódik a tavaly elkezdett felújítás. A tér és a környékbeli utcák – Sarkantyú köz, Szabadsajtó utca, Sarló köz és Aradi vértanúk útja – rekonstrukciója összesen 1,8 milliárd forintba kerül, a 2018 végi befejezéssel tervezett beruházásban esztétikus és időtálló kőburkolatra cserélik a töredezett aszfaltot, kicserélik a köz- és díszvilágítást, szobrot emelnek Deák Ferencnek és építenek két szökőkutat. Egyet az egykori Vaskakas étterem elé, egyet pedig a Káptalandomb tövébe.A beruházást előkészítő, nagyszabású közmű-rekonstrukcióból a tél beálltáig sikerült befejezni a távhő- és a gázvezetékek cseréjét az Aradi vértanúk útján, a Bécsi kapu téren és a Káptalandombon. Több helyen adtak munkát a régi ivóvíz- és szennyvízvezetékek is. Most az elektromos kábelek cseréje van soron.

– Összehangoltuk a munkákat, ugyanaz a kivitelező végzi el az E.ON hálózatában szükséges kábelcseréket és a város megrendelésére a tér felújításához kapcsolódó elektromos fejlesztéseket – mondta a Kisalföldnek Máthé-Tóth Péter, a munkálatokat koordináló Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.– Máshová kerülnek a közvilágítási oszlopok, új díszkivilágítási elemeket építünk be, és áramra lesz szükség a szökőkutak működtetéséhez is.A tér és környéke elektromos ellátásáért a Hotel Konferencia melletti trafó és a karmelita templom oldalában lévő trafó felel, ezeket most össze fogják kötni. A vezetékek a föld alatt futnak majd, ehhez kell felbontani a burkolatot.Mivel a munkálatok a gyalogoszónán belül történnek, az autósforgalmat nem nagyon fogják zavarni, az engedélyhez kötött behajtásban viszont okozhat fennakadást. A legfontosabb változás, hogy hétfőn üzemkezdettől várhatóan három hónapig az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 11, 11A, 14, 14B, 19, 29 számú helyi járatok a Hotel Klastrom megálló helyett a Virágpiacon egy ideiglenes buszmegállóban állnak majd meg (nem az Arrabona Áruház melletti megállóban!).A Bécsi kapu téren áthaladó gyalogosoknak is jobban kell majd figyelniük, a kivitelezők átjárókat fognak építeni a munkaárkok felett, hogy megkönnyítsék a közlekedést.