Folytatódik a győri öthengeres motor sikertörténete: kilencedszer lett az Év nemzetközi motorja

Az erőforrás 400 lóerős, 294 kW-os teljesítményével a legerősebb öthengeres szériamotor a világon. Az erőforrás 2008 óta készül az Audi Hungariánál.Az "International Engine of the Year Awards" zsűritagjai mindenekelőtt a lenyűgöző 480 Nm-es nyomatékot dicsérték, amely már 1700 1/min fordulatszámon elérhető. A turbós erőforrás jellegzetes hangzását is méltatták, amely úgy keletkezik, hogy váltakozva kapnak gyújtást közvetlenül szomszédos és egymástól távoli hengerek. Ez egyedülálló ritmust eredményez.Az öthengeres motor több mint 40 éve a márka egy ikonja. A két évvel ezelőtti teljes átdolgozás óta az öthengeres motor forgattyúsháza alumíniumból készül.