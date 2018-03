Fogyatékkal élő fiatalok álmai váltak valóra Győrben, hármukat elkísértük a rendőrségre - videó, fotók

A munkáltatók, akik a megyéből részt vettek a programban 2018-ban:

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-Főkapitányság (rendőr)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (régész)

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Csorna (tűzoltó)

Torta és Karamell (cukrász)

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (forgalomirányító)

REHAU-Automotive Kft. (logisztikai ügyintéző)

Győri AUDI ETO KC (kézilabdázó, edző)

Sün Balázs Óvoda (óvónő)

ETO Futball & Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft./Böjte Attila e.v. (labdarúgó, edző)

Soproni Erzsébet Oktató Kórház (dietetikus)

A vasútnak van egyfajta diszkrét bája, ezért sokakat, elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat érdekli, akiknek rendszeresen szervez bemutatókat a GYSEV

A program 2015-ben indult Budapesten, majd 2016-ban hat városban vált ismerté, tavaly pedig már országossá nőttek ki magát. Az elmúlt években közel 320 fogyatékos ember és csaknem ugyanennyi munkáltató kapcsolódott be a programba. Idén a fővárosban és vidéken 15 civil szervezet közreműködésével további 200 résztvevővel rendezzük meg a nyílt napot. Meggyőződésünk, hogy az integráció és a befogadás ügyét legjobban a személyes találkozások szolgálják, és ezt hivatott elősegíteni a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! kezdeményezés is

Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek próbálhatták ki magukat különböző munkahelyeken a Neked MUNKA, Nekem ÁLOM! Napon kedden. A nap célja, hogy a programra jelentkezett fogyatékossággal élő emberek eltölthessenek egy fél napot egy számukra érdekes munkahelyen, kipróbálják álommunkájukat.A 2015-ben Budapesten indult kezdeményezésben megyénk munkáltatói második éve vesznek részt. Ebben az évben a térségből 43-an jelentkeztek a programra, akik közül tizenöten kaptak lehetőséget, hogy megvalósuljon egy-egy álmuk.A győri sajtótájékoztatón Baradits-Szabó Veronika , a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület elnöke elmondta, hogy nagyon nehéz volt választani a jelentkezők közül. Mindenkit arra biztat, ha idén nem is sikerült bekerülnie a programba, ne adják fel a reményt. Bízik benne, hogy a jövőben minden évben meg tudják szervezni a nyílt napot, így bárki lehetőséget kaphat, hogy megvalósuljon egy álma. Az elnök kiemelte, hogy a megkeresett munkáltatók közül nem volt egy sem, aki nemet mondott volna.Idén tíz olyan munkahely volt, akik fogadták a jelentkezőket. Közülük a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság - úgy mint egy évvel ezelőtt -, idén is három fiatalnak mutatta be a rendőri munka sokszínűségét.Rázó László, a GYSEV szóvivője elmondta, hogy a társaság Sopronban fogadja a hozzájuk jelentkező 2 fiatalt, akik a 2-3 órásra tervezett programban bepillantást nyerhetnek többek között a jegypénztárosi munkába, megnézhetik, hogy mi történik az irányítótoronyban, és még a mozdonyvezető mellé is beülhetnek.Hozzátette, hogy társaságuknál rendszeresen fogadják a vasúti szakemberek az érdeklődőket.– mondta el Rázó László.Szabó Tamás a Győri AUDI ETO KC részéről arról beszélt, hogy szerinte sok szurkoló is cserélne a jelentkezővel, akinek lehetősége lesz részt venni a csapat egy edzésén, és találkozni a világklasszis játékosokkal.A klub szóvivője elmondta, hogy már tavaly is nyitottan álltak a program rendelkezésre, de sajnos akkor egyéb okok miatt nem sikerült megvalósítani a találkozást. Most nagy örömükre sikerült ezt megszervezni, de mivel jelenleg a nemzeti válogatottal készül a csapat, ezért erre csak a jövő héten kerül sor.Szabó Tamás kiemelte, azzal, hogy részt vesznek a programban, a győrieknek szeretnének valamit visszaadni abból a szeretetből és támogatásból amit kapnak. Boldogok, hogy részesei lehetnek annak, hogy felhívják a figyelmet ennek a szemléletformáló kezdeményezésre, amelyet a jövőben is támogatnak.– mondta el Bíró Veronika, a program vezetője.A Neked MUNKA, Nekem ÁLOM! a Salva Vita Alapítvány kezdeményezése, mely azoknak a fogyatékossággal élő embereknek szól, akik szeretnék kipróbálni álmaik munkáját és azoknak a nyitott munkáltatóknak, akik szívesen adnának nekik lehetőséget erre. A program Írországból származik, "Job Shadow Day" néven ismert, célja, hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresőket a fogadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel.A szervezőknek az is a célja, hogy a kezdeményezés elősegítse a fogyatékossággal élők elhelyezkedését, hogy egyre többen tudjanak közülük a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni.