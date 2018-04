Fogjuk fogyókúrára a kukánkat!

Szarka Ildikó textilből készít uzsonnazsákokat, így járul hozzá ahhoz, hogy minél többen védhessék a környezetet.

Tanácsok hulladékböjthöz

Tíz tanácsot már adtunk korábbi cikkünkben a szemét csökkentéséhez, most még tucatnyi közlünk a Reflex javaslatai alapján.

1. Hosszú élettartamú termékeket vásároljon! A pénztárcája szempontjából is ez a kifizetődőbb! Ha elromlik, megsérül javíttassa meg!

2. Elektromos konyhai készüléket csak akkor vegyen, ha sokat használja! Felesleges lehet az elemes konzervnyitó,kés, almahámozó.

3. Vásárláskor válasszon utántöltős, cserélhető betétes árukat!

4. A feleslegessé váló holmikat ne dobja ki! Ajándékozza el ismerősnek, jótékony célra, vagy adja el garázsvásáron, bolhapiacon, iskolai csereberenapon!

5. Barkácsgépet, utánfutót, babamérleget, könyvet, biciklit béreljen vagy kölcsönözzön!

6. Kész listával menjen vásárolni és otthon figyeljen a szavatossági időkre! Akkor nem kell feleslegesen megvett vagy lejárt minőségmegőrzési idejű ételeket a szemétbe dobnia.

7. Irány a piac! Ott könnyebb csomagolatlan élelmiszert, például kimért tejet venni.

8. A nagy kiszerelésű csomagolás a jobb és például a mosószer-koncentrátum csomagolásához kevesebb műanyag kell. Kerülje a piciporciós csomagolást, például a szeletenként befóliázott sajtot!

9. Előzze meg a szemétpostát! A reklámújságokat elolvashatja az interneten. Kapujára, postaládájára írja ki: „Reklám stop!"

10. Ajándékot csomagoljon többször használható természetes anyagba, kis terítőbe, régi újságpapírba, falinaptárba!

11. Olcsó műanyag gyerekjátékok helyett válasszon tartóst természetes anyagból (fa, textil, bádog)!

12. Iskolaszereket is okosan válasszon! Van favonalzó, újrahasznosított papírból gyártott füzet, javítható bőrtáska, utántölthető írószer is!

Műanyagböjt a szemét ellen címmel írtunk arról, hogyan csökkentette szinte nullára a hulladékát Németh Edvárd és felesége, Kocsis Dóra. Azért mutattuk be példájukat, mert szemetünk nagy része műanyag, az eldobható csomagolások rohamtempóban hizlalják a szeméthegyeket. A tengerekben is rengeteg van és így táplálékunkba is bekerül, ráadásul sok értékes alapanyag, energia megy veszendőbe. Ezért örültünk, hogy cikkünknek lett hatása. Egy olvasónk elmondta: korábban munkahelyén műanyag palackokban vett ásványvizet ivott, de már saját kulacsában hord magával csapvizet.Mások felhívásunkra arról írtak, hogy fafogkefét vesznek, nem egy műanyagot dobnak ki havonta és a műszálas ruhákat nem mossák túl magas hőfokon, mert akkor mikroműanyag oldódik ki a vízbe. Rágógumi helyett pedig egyik olvasónk példájára petrezselymet, ánizsmagot is rágcsálhatnak, műanyagba dobozolt légfrissítő használata helyett elég, ha fahéjat forralnak vízben. Szarka Ildikó leveléből pedig kiderült, hogy a szemét csökkentése miatt készít öko-textilből kenyér- és uzsonnazsákokat, szalvétákat, lenvászonból bevásárlószatyrokat. Ezek használhatók nap mint nap, nem kell a szendvicset fóliába, papírszalvétába tenni, amit aztán egyszeri használat után kidobunk, nem kell az üzletekben neylon zacskót venni.Kalas György, a Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársa ugyanazt hangsúlyozta, amit korábbi cikkünkben Dóra és Edvárd: a megelőzés a fontos a természet és pénztárcánk védelme miatt is. Azaz nem a szelektív hulladékgyűjtést kell isteníteni, mert akkor továbbra is gond nélkül lehet eldobó szatyrokat, flakonokat milliószámra gyártani és a fogyasztókkal megvetetni, majd a felelősséget rájuk tolni. Így egy dekával nem lesz kevesebb hulladék, az újrafeldolgozás pedig, ha sikerül, újabb környezeti terhelést jelent. Ezért a megelőzésre helyezte a hangsúlyt a Reflex Kuka-fogyókúra projektje is. Több iskolában tartottak játékos programokat, szemétszörny készítő versenyt is ( www.reflexegyesulet.hu ).A brit kormány elvetette a tejeskávéadó ötletét, amit eldobható kávéspoharakra vetett volna ki a hulladéktermelés visszaszorítása érdekében, mert úgy véli, hatékonyabb, ha a kávézók kedvezményt adnak a saját bögrével érkezőknek. Angliai környezetvédők pedig akcióik során még a boltokban kicsomagolják a megvett élelmiszereket és áttöltik azokat üvegeikbe, edényeikbe. A több bevásárlókocsinyi szemetet ott hagyják, gondoskodjanak arról a kereskedők. Céljuk az, hogy ráébredjenek, úgy is forgalmazhatják termékeit, hogy az kevesebb műanyagszeméttel terhelje bolygónkat és ezt a vevők elvárják.