Flashmob Győrben: 80 diákkal együtt táncoltak a rendőrök a Városháza előtt - videó, fotók

Nem mindennapi látvány volt, amikor tegnap délután hét, láthatósági mellénybe öltözött zord rendőr a Városháza előtti téren a megszólaló zene ütemére ritmusra kezdett táncolni. Előbb némileg félszegen, majd belemelegedve a mozgásba, egyre bátrabban. Nem állítjuk, hogy tökéletes volt az összhang a résztvevők között, de nem is tánckar alapításán gondolkodtak; a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrkapitányság villámcsődülete arra hívta fel a figyelmet, hogy vigyázzunk egymásra az utakon.A Városháza téren a megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának hét rendőre mögött a győri Bronsis tánciskola hatvan növendéke és húsz révais diák pár percig ropta a zenére, majd néhány fiatal a közeli gyalogátkelőhöz vonult, s ott mutatta fel az autósoknak a feliratot: vigyázz te is rám!„Az iskolakezdés hónapjában, szeptemberben a rendőrség kötelezően ott volt a legveszélyeztetettebb helyeken – mesélt szokatlan akciójuk hátteréről Tóth Gabriella, a megyei rendőrség szóvivője. Októberben nincs ez a kiemelt jelenlét, de ezzel a tánccal is szerették volna felhívni a közlekedés minden szereplőjének figyelmét arra, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra.Rosta Roland őrnagy egyike volt a táncosoknak: „Azt nem mondom, hogy ezután pályát változtatok, de élveztem a táncot – nyilatkozta a Kisalföldnek. – Jó, hogy ezúttal nem méricskélnünk és ellenőriznünk kellett, hanem más szerepkörben is bemutatkozhattunk. Összesen kétszer negyvenöt percet gyakoroltunk, szerintem nem lett rossz a végeredmény." Dukai Gábor, a Bronsis művészeti vezetője úgy fogalmazott: a mozgás örömének és a biztonságos közlekedés fontosságának hangsúlyozása mellett az akció célja volt a rendőrség munkájának emberközelibbé tétele. A legfiatalabb résztvevő, a 9 éves Deák-Huszár Ármin tömören annyit mondott lapunknak: jó ötlet volt a közös tánc a rendőrökkel, erre még sokáig emlékezni fog.