Filmbe illő sztori: így csalt ki hétmilliót a nyugdíjastól két győri nő

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt két győri nővel szemben, akik 2016-ban egy 71 éves nyugdíjas vízvezetékszerelőtől összesen több mint hét millió forintot csaltak ki.



A 27 és a 43 éves nők vízvezeték-szerelési munkálatok kapcsán ismerkedtek meg az idős nyugdíjassal. Bizalmat ébresztettek azzal, hogy egyikük 20.000 forintot kért tőle kölcsön, amit vissza is fizetett.



-Ezt követően az idősebb vádlott a fiatalabb társa születésnapi rendezvényére 120.000 Ft-ot kért a sértettől, majd mutatott neki egy ezüst gyűrűt, amelyről elhitette, hogy több millió forintot ér, és azt Szlovákiában fogja eladni.



-Másnap telefonon értesítették a sértettet, hogy Szlovákiában „elkapták" az idősebb vádlottat, ezért kérésükre további 1.400 €-t és 240.000 Ft-ot juttatott el nekik a sértett a büntetés és az ügyvédi díj megfizetésére.



-A fiatalabb vádlott ezen előzményeket kihasználva 1.650 €-t kért a sértettől Isztambulban történő aranyvásárlásra. Biztosítékként a nagy értékű, német gyártmányú autóját ajánlotta fel, A pénzt végül nem fizette vissza, a gépkocsiját viszont a visszafizetési határidőt követően nem sokkal másnak értékesítette.



-Az utóbbi kölcsönnel egy időben a fiatalabb nő egy táskányi – aranynak tűnő – ékszert mutatott a sértettnek azzal, hogy azokat majd egy lengyel vásárlónak értékesíti. Másnap telefonon közölte, hogy Lengyelországban közlekedési ellenőrzés során fogdára került. A sértett az idősebb nőnek ezért 6.000 €-t adott az ékszerek kiváltására.



-Miután egy újabb hívás szerint a fiatalabb nő Svédországba indult az ékszereket értékesíteni, de a repülőtéren „elkapták", 750.000 Ft-ot küldött a sértett az idősebb nővel a társa büntetésére és 240.000 Ft-ot útiköltségre.



-A fiatalabb nő újra telefonált, hogy bár az ékszereket 41.000.000 Ft-ért értékesítette, és a pénzt egy széfben elhelyezte, fogságba került Svédországban. Azután egy újabb hívás szerint megszökött és 11.000 €-ra van szüksége a széf őrzési költségeire. A sértett ekkor 7.500 €-t adott át az idősebb nőnek a problémák rendezésére és arra, hogy a neki visszajáró pénzt még nagy haszonnal „meg is pörgessék" Isztambulban.



-A vádlottak újabb hívása szerint a török vámosok elkapták őket és elvették tőlük az ékszereket. Hogy ne vigyék börtönbe, 27.000 €-ra és naponta 300 € napidíjra van szükségük. Mivel a sértett nem fizetett, az idősebb nő újra felhívta, hogy felvágta az ereit, kórházba viszik, a büntetését elengedték és csak a napidíjra van szüksége. A sértett azonban ekkor sem fizetett.



Mindezek után az idősebb nő idehaza további 50.000 Ft-ot kért és kapott a sértettől ügyvédi díjra.



A vádlottak a fenti összegekből – melyekről átvételi elismervényeket is írtak – összesen 74.000 Ft-ot fizettek vissza a sértettnek, akitől az összesített elismervény szerint 7.070.813 Ft-ot vettek át forintban és különböző valutákban.



Az ügyészség az egymással szándékegységben cselekvő vádlottakat jelentős kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja.