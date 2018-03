Filharmónia: fél évszázad kottákban - fotók

Fűke Géza igazgató köszöntötte a megjelenteket, megköszönve a város támogatását. Borkai Zsolt polgármester emelte ki az ötven esztendő sikert sikerre halmozó eredményeit, ezüst emlékéremmel jutalmazva a kimagasló művészi munkásságot, amely a világban is tovább öregbítette a város hírnevét.Győr kiemelten kezeli a kultúra ügyét, évi 800 milliós támogatásával a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázatában is számít a filharmonikusok tudására. Az új koncertterem igénye meghallgatásra talált a Modern Városok Programban, következik a helyszín kiválasztása és a zenekarhoz méltó létesítmény megvalósítása.A tegnapi estén fél évszázad kiemelkedő egyéniségei, igazgatók és karnagyok, így Baross Gábor, Koncz Tamás, Jancsovics Antal és Medveczky Ádám idézte kedélyes szavakkal, hová is jutott el a kezdetektől a társulat, Berkes Kálmán művészeti vezető pedig pohárköszöntőt mondott. Az összejövetel résztvevői a vacsora után a táncparketten is kibontakoztathatták képességeiket.Borkai Zsolt polgármester elismerést nyújtott át Fűke Gézának, a zenekar igazgatójának. Fotó: Bertleff András