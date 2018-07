Fesztiválok, falunapok, koncertek Győrtől Mosonmagyaróvárig - hétvégi programajánló

Győr és környéke

Dunakapu tér, Vaskakas díszkút, 19.30 óra

Baross úti látogatóközpont, Tourinform, 19.30 óra

Pannonhalmi főapátság, Gyógynövénykert, 19.30 óra

Mosonmagyaróvár és környéke

Majoroki fesztivál: új fellépők, gyermekprogramok Mosonmagyaróváron



A Majoroki Kör Egyesület július 7-én, szombaton reggel 8 órától rendezi meg a hagyományos Majoroki Fesztivált.



A városrész életének kiemelt, ünnepi rendezvényét idén is helyi és vendég előadók teszik látványossá és színessé. Ám a szervezők gondoltak a családokra is. A gyerekeket játszóház, sakkverseny, kézműves foglalkoztató és ügyességi játékok várják. A felnőttek pedig főzőversenyen mérhetik össze gasztronómiai tudásukat. A hagyományos ízek és az ínyencségek kínálatáról minden idelátogató meggyőződhet. Délben „Jó ebédhez szól a nóta" címmel szórakoztatja a közönséget Szabó Péter. Délután lehetőség lesz egészségügyi szűrésekre, vércukor, vérnyomás mérésre, tanácsadásra. A gyerekeket délután is játszóház várja. Bemutatkozik a HUNGAROCKY táncegyüttes, a Majoroki Nyugdíjas Klub fellépése után a NETZ PRODUKCIÓ vásári komédia előadása következik. Először lép fel a Majoroki Fesztiválon a HAMSA hastánc együttes és ezt követően, az előző évi nagy sikerre való tettel újra fellépnek a Mofém Fúvósok és a Baráti Dal-Szín-Ház együttes. Az est sztárvendége Bereczki Zoltán lesz. Az éjfélig tartó utcabálhoz a zenét MITYÓ szolgáltatja. A Városmajor utcában felállított nagy sátor biztonságos, kulturált környezetet nyújt a rendezvény vendégeinek. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt kicsiktől a nagyokig.



Jótékonysági családi nap

07. 06., péntek

Szent István király út 85., 16–20 óra



Jótékonysági családi nap, melynek bevételét a Mosonmagyaróváron kialakított hospice-ház támogatására fordítják.



Programok:

16 órától várják a látogatókat. A helyszínen tombola váltható, melyet a rendezvény végén kisorsolnak. A tombolából befolyt összeget szintén a hospice-ház részére ajánlják fel. A kicsiknek lesz arcfestés, kreatív műhely, festés, rajzolás, a kicsit nagyobbaknak lehetőségük lesz Lego-mozaikot építeni, origamizni, társasozni, elektromos Lego vasúttal játszani, Star Wars-os rohamosztagossal találkozni.



A szülők megtekinthetik Preier Bálint 4000 km-es ázsiai kerékpártúrájának legemlékezetesebb momentumait egy mini fotókiállítás keretein belül. Kérdezhetnek is Bálinttól, aki részt vesz az eseményen.



Finta-Menyhárt Anna és Gondár Flóra fotósok 15 képet (A3-as és A4-es méretben) ajánlottak fel a gyűjtésre. A fotók témája a Szigetköz, illetve egyéb művészi jellegű alkotások. A képeket aukció formájában értékesítik, az induló ár jelképes (a nyomás és a keret költsége), a liciteket papíron tehetik meg az érdeklődők nevük és elérhetőségük megadásával. 18 órától a szülők is kikapcsolódhatnak a Hen House Band akusztikus koncertjére. A koncertet követően tartják a tombolasorsolást. 20 óra: A rendezvény zárása.



Rábaköz

Csornai Levendula Nap

Új Forrás koncert



Sopron és környéke

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra

Faluközpont

RábcakapiSzombaton tartják a falunapot a kultúrháznál. A főzőcsapatok hét órától készülnek fel a főzésre. A labdarúgó-mérkőzések a sportpályán nyolctól kezdődnek. Délben a köszöntő, majd a labdarúgó-bajnokság eredményhirdetése, s az ebéd következik. Kettőtől lép fel a Szanyi Bokréta néptáncegyüttes, háromtól a Dupla Kávé és Köteles Cindy szórakoztatja a nagyérdeműt. Négytől lesz a Szín Ház operett-előadás, öttől a Hobby Band, hattól pedig tombolasorsolás. A hét órakor kezdődő bálban Dömötör Attila zenél. Napközben változatos kísérőprogramokkal várják az érdeklődőket.BágyogszovátA bágyogszováti Káposzta Fesztivál a Rábaközben is népszerű rendezvénnyé nőtte ki magát, s nemcsak a környékről, de a környező megyékből is sokan látogatják. Most szombaton nyolcadik alkalommal rendezik meg a művelődési ház udvarán. A színvonal pedig mind a fellépők, mind pedig az elkészített ételek tekintetében idén is magas lesz. Több száz rétes, ízletes ételek, savanyúság kerül ilyenkor az asztalra, s a töltött káposztából sem tudnak annyi adagot készíteni, ami ne fogyna el pillanatok alatt.A rendezvény nyolc órától főzőversennyel indul öt csapattal, majd lövészversennyel folytatódik kilenc órától. Kettőtől lép fel a Szanyi Bokréta néptáncegyüttes, háromtól a Dupla Kávé és Köteles Cindy szórakoztatja a nagyérdeműt. Négytől lesz a Szín Ház operett-előadás, öttől a Hobby Band, hattól pedig tombolasorsolás. A hét órakor kezdődő bálban Dömötör Attila zenél. Napközben változatos kísérőprogramokkal várják az érdeklődőket.BágyogszovátA bágyogszováti Káposzta Fesztivál a Rábaközben is népszerű rendezvénnyé nőtte ki magát, s nemcsak a környékről, de a környező megyékből is sokan látogatják. Most szombaton nyolcadik alkalommal rendezik meg a művelődési ház udvarán. A színvonal pedig mind a fellépők, mind pedig az elkészített ételek tekintetében idén is magas lesz. Több száz rétes, ízletes ételek, savanyúság kerül ilyenkor az asztalra, s a töltött káposztából sem tudnak annyi adagot készíteni, ami ne fogyna el pillanatok alatt.A rendezvény nyolc órától főzőversennyel indul öt csapattal, majd lövészversennyel folytatódik kilenc órától. Tizenegytől óriásbábok kápráztatják el a nagyérdeműt, majd ezzel párhuzamosan kezdetét veszi a Bősárkány–Bágyogszovát önkormányzati képviselőinek labdarúgó-mérkőzése. Déltől izgalmas kötélhúzó verseny lesz, ahol a kötél egyik végét a bágyogiak, a másikat a szovátiak húzzák. Az ebéd egy órától várható, majd a polgármesteri köszöntőt követően Simon Elemér szolgáltatja az örökzöld dallamokat.Kettőtől a helyi iskolások néptáncbemutatója, fél háromtól a Téti Fúvószenekar, öttől a csornai Pántlika néptáncegyüttes szórakoztatja a nagyérdeműt. Négy órától Maksa Zoltán, majd a Starlight Dance, fél hattól Peter Sramek áll a színpadra. A tombolasorsolás végeztével nyolctól Ámokfutók élő koncerttel várják az érdeklődőket, kilenctől pedig Mentee Zsolt DJ pörgeti a lemezeket. Tíztől újabb élő koncert a Kelemen Kabátban előadásában, majd hajnalig tartó bál veszi kezdetét az Acustic 69 zenekarral.07. 06., péntekCsorna, Zenepavilon, 20 óraPéntek esti muzsika a csornai Zenepavilonban. Öt héten keresztül a hétvégeken könnyű nyáresti koncertekre várják az érdeklődőket. Esőhelyszín a Városi Művelődési Központ. Az esti műsorokon különböző zenei irányzatokat képviselő együttesek muzsikálnak majd. Ezen a héten a Tárkány Művek (ethnojazz, acoustic folk) zenél a programra látogatóknak. A részvétel díjtalan.07. 06–07., péntek-szombatRossini: A sevillai borbély. Vígopera – a Co-Opera és a Győri Nemzeti Színház koprodukciója. Közreműködik: a Győri Nemzeti Színház férfikara és zenekara. Vezényel: Pietro Borgonovo.Rossini A sevillai borbély című, 1816-ban komponált műve a vígopera műfajának legismertebb, legtöbbet játszott darabja. Beaumarchais vígjátéki trilógiát épített Figaro, a furfangos borbély, Almaviva gróf és Susanna, a gróf szerelme, későbbi felesége személye köré. A kiváló vígjátéki karakterek és a mulatságos helyzeteket teremtő cselekmény Beaumarchais színpadi tehetségét, a szellemes, energikus – egyébként mindössze két-három hét alatt komponált – muzsika Rossini zsenialitását dicséri.I. helyár: 7500 Ft, II. helyár: 6000 Ft.07. 07., szombatA színes kulturális műsorok és jóízű ételek mellett mindenki megkóstolhatja a helyiek által készített sós stanglit. Mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek kínál szórakoztató programokat az esemény. Az este bállal végződik.