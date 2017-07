Fergeteges Frappé-bulit csaptunk!

Yoon Jee Huh, akiről szombati Kisalföldben is írtunk , szerette volna látni, hogy buliznak a magyarok. Mivel addigra nappal már bejárta a várost, már csak a fények és az éjszakai élet várt rá mielőtt elutazott Európából.

Tehát szombaton bele is vágtunk a győri éjszakába dél-koreai vendégünkkel. Mivel valószínűleg hosszú évekig hasonlóra sem esélyünk, a tökéletes programot akartuk összehozni.Este tíz körül érkeztünk meg a városba és a Frappéval kikerestük, hol ihatunk egy finom pohár bort kezdésként.Rövid keresgélés után rátaláltunk az első állomásra: a Di Vinora . A közelben volt, az este is gyönyörű Széchenyi téren és jó az értékelése is az appban. Szóval miért ne? – gondoltunk.Már a tér közepéről láttuk, hogy nem fogtunk mellé, hiszen rengetegen ültek már a hely teraszán és bent is. Az egyetlen „nehézséget" az adta aztán, hogy a hatalmas kínálatból melyik bort válasszuk. Végül a Portugieser mellett döntöttünk – mivel a dél-koreai lánnyal Portugáliában találkoztunk először.Szerencsére egy éppen távozó társaság helyére le tudtunk ülni a belső térben találtunk, úgyhogy a júliushoz képest kifejezetten hideg éjszaka ellenére is kellemes melegben tudtunk beszélgetni és sok ezredik látogatóként bejelentkezni a Facebookon.Itt kerestük ki azt is, hol folytassuk a rendhagyó idegenvezetést. A Frappé szerint a közelben a Mamma Miában számíthattunk jó bulira, így odasétáltunk. És nem csalódtunk.Bár táncra csábító zene és finom italok fogadtak éjfélkor itt bennünket, mégis a személyzet miatt emlékeztünk másnap a legszívesebben a bulira. A tulajdonostól a csaposokig mindenki olyan kedves volt, hogy külön jólesett kicsit beszélgetni velük két szám között. „Honnan tudják, hogy ez a kedvenc koktélom?" – kérdezte Yoon Jee is, akinek sikeresesn eltalálták az ízlését és aki számára egy ideig a Mamma Mia lesz az utolsó európai szórakozóhely. És tanúsíthatjuk, nagyon jól érezte magát a győri buliban.A zenéről pedig még annyit, hogy igazolhatjuk, amit a club ígér a Frappé profilján: „Győr legnagyobb házibulija! Garantáljuk, hogy nem maradsz ülve!". A buli igazán hajnali egykor indult be a Rába parton. Úgyhogy táncoltunk, amíg bírták a cipősarkak.