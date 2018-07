Férfi tenisz - a GYAC dobogóra készül a Szuperligában

A GYAC csapatának egy része a győri Kálóczy téren (b-j): Bíró André, Kisantal Dominik, Somogyi Zsolt, Valkusz Máté, Balázs György, Bardóczky Kornél és Rózsa Gábor.

Balázs Attila és Valkusz Máté együtt párosban a tavalyi döntőben. Fotó: Zádor Péter (Huntennis)

Fucsovics Márton is ütőt ragadhat



A jelenlegi legjobb magyar teniszezőt, Fucsovics Mártont az MTK nevezte, mint ahogy a korábbi top 100-as felvidéki magyar Gombos Norbertet is. Ők jó eséllyel szintén a négyes fináléban ragadnak ütőt. Utóbbi időpontját kissé érthetetlenül csütörtök, péntek (júl. 19-20.) délelőttre tették. Kár, hogy a Tenisz Szövetségben nem láttak több fantáziát a Szuperliga elődöntőiben és fináléjában. Holott a csapatok közel tucatnyi profi, ATP-játékost küldhetnek pályára azonos időben.

Papíron erősebb ugyan a GYAC játékoskerete, mint tavaly, de csak egy külföldi játékos szerepelhet egy meccsen a Szuperligában. Így a győriek hiába neveztek a világranglistán előkelő helyezésű teniszezőket (a cseh Lukas Rosolt, a horvát Ivan Dodigot, Franko Skugort és a portugál Goncalo Oliveirát), biztos, hogy közülük egy lép majd pályára, várhatóan a négyes döntőben.A győri teniszkedvelők egyszer láthatnak magas színvonalú labdameneteket a Kálóczy téren. Szombat délelőtt (július 14.) 11 órától játszik hazai pályán a GYAC a Budaörs ellen, majd vasárnap Székesfehérvárra utazik. Jövő kedden várt volna még egy hazai mérkőzés, a négyes csoportból azonban visszalépett a Metro RSC."Sajnálom, hogy egyetlen meccsen lépünk pályára itthon. A tenisz elsősorban egyéni játék, de a játékosok többségére pozitívan hat, ha a csapatért és a játékostársakért is küzdhetnek. Így a Szuperliga mérkőzések mindig hoznak szoros, kiélezett mérkőzéseket" - kezdte Somogyi Zsolt.A GYAC csapatkapitánya sorsdöntő meccsként tekint a székesfehérvári találkozóra. "A hazai élvonalból két top 10-es magyar teniszező és külföldi játékosok is erősítik az ellenfelünket" - mondta Somogyi Zsolt. Rajtuk kívül a siófoki-székesfehérvári alakulat tagja a korábbi magyar válogatott Kellner Ádám, aki a győri Egyetemi Csarnokban közel volt Grigor Dimitrov legyőzőséhez egykoron.A GYAC csapatában a tavalyi sikerkovácsok közül többen ismét pályára lépnek. A Balázs-testvérek közül Attila a fővárosi négyes döntőre térhet haza, bátyja, György már a csoportmérkőzésekbe bekapcsolódik. Csakúgy mint a szimpatikus, csupaszív játékos Bardócky Kornél. A magyar tenisz egyik legnagyobb ígéreteként számon tartott Valkusz Máté remélhetőleg 100 százalékos fizikai állapotban lesz a meccsek idején."Örülök, hogy a győri nevelésű, utóbbi időben főleg párosban remek nemzetközi eredményeket elérő Kéki Márk is tagja a csapatunknak. Rajta kívül még két fiatal teniszező, Kisantal Dominik és Makk Péter játékára számíthatunk" - zárta szavait Somogyi Zsolt.