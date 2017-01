Ferenczi Márta Ausztráliában folytat madárvonulással kapcsolatos kutatásokat: kacagójancsik a naplementében

Ferenczi Márta kislányával, Miával üdvözli Kangát, a „kerti" kengurut.

Ausztráliában él a győri származású Ferenczi Márta, aki kamaszkora óta a madarak, a természet bűvöletében él. Több mint négy éve tanulni ment ki a távoli országba. Mindeközben ledoktorált, dokumentumfilmet készített, expedíciózott, mégis az elmúlt gazdag időszak legfontosabb eseménye számára az, hogy gyermeke született, Mia. A fiatal biológus-kutató lapunknak munkájáról, mindennapjairól, kalandjairól mesélt.„Az elmúlt év, azt hiszem, életem eddigi legizgalmasabb, legintenzívebb, legcsodálatosabb és talán leginkább kihívásokkal teli éve volt. Beérett a négy év ausztráliai kutatómunka – sivatagi expedíciók, terepi munkák, mintagyűjtés – gyümölcse: doktorrá avattak. Disszertációm témája a madárinfluenza volt. Már a munka végén belekezdtem egy új projektbe, dokumentumfilmet rendeztem, szintén a madárinfluenzáról. Oktató jelleggel, egyszerű nyelvezettel, de tudományos kutatáson alapuló érvekkel értetjük meg a problémát, amit számos tévhit leng körül."

Ferenczi Márta meghatározó élményei közül Tasmania felfedezését mesélte lelkesen. Férjével járták be Ausztrália legnagyobb szigetét.„Hálófülkévé alakítottuk át terepjárónkat, de az autóban alvás Miát rejtő, akkor már »termetes« pocakommal igazi kihívás volt. Fantasztikus tájakon jártunk, túráztunk a kontinens hivatalosan legdélebbi részén, kenuztunk, horgásztunk a Pieman-folyón és madarásztunk a Mount Field Nemzeti Parkban. Elhatároztuk, hogy Miával ismét visszatérünk, hiszen még sok felfedeznivalónk maradt a vad szigeten."Ahogy Márta fogalmazott: élete legnagyobb kalandjaként éli meg az anyaságot. Kislányuk megérkeztével hatalmas boldogság tölti be mindennapjaikat.„Csöppet sem voltam unatkozó kismama, hiszen a filmen dolgoztunk. Nagy pocakkal rendszeresen jártam Melbourne-be, a szerkesztővel vágtunk, sokszor éjszakákon át. A producer azzal viccelődött, hogy a végén még a baba előbb születik meg, mint a film. Igaza lett. Pár héttel később persze a film is elkészült, amihez az utolsó simításokat már egy édesen szuszogó kisbabával végeztem. Még sosem voltam annyira fáradt és boldog, mint akkor. Az első hónapokban Mia nem aludt rendesen, így volt, hogy napi tíz kilométert sétáltam vele a parton, hogy az óceán zúgása és a túraútvonal kavicsos rezgése álomba ringassa."Ferenczi Márta mesélt arról is, hogy a melegebb hónapokra egy kis egyszobás fakunyhóba költöztek egy farmra, ahol óriási eukaliptuszok veszik körül a házat és rendkívül gazdag az élővilág.„Sokan őrültnek gondolnak bennünket, hogy pici babával feladtuk a kényelmet. Nyilván megvannak a mindennapi megoldandó gondok, de a kacagójancsik éneke a naplementében, a »kerti« kenguruk kárpótolnak bennünket a nehézségekért."