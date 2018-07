Fenyő Miklós koncert slágerekkel Győrben a Dunakapu téren - fotók

A népszerű énekes örökzöld slágereivel megörvendeztette a szépszámú közönséget, csapata, a Fenyő Gyöngye zenekar, a Csacska Macska vokál és a Jampi Angyalok táncosainak közreműködésével. A hétvége egyébként Győrött Fenyő Miklós jegyében telt el, hiszen a zenész pénteken, mintegy ráhangolásként, közönségtalálkozón vett részt a Rómer-házban.Népszerűségét bizonyítja, hogy a kezdés előtt pótszékezni kellett a termet. A közönségtalálkozón a hangulatos történetek felidézésén kívül az is kiderült, hogy bár Fenyő Miklós túl van a 70-en és 50 éve zenél reflektorfényben, „megmaradt az a csodálkozó szemű kisfiú, akit elvarázsolt Amerika, a szabadság, a rock and roll, a közönség".

KorábbanA tervek szerint lesz koncert

A szervezők folyamatosan figyelik a meteorológiai jelzéseket, ami alapján – a 19:30-as állás szerint – 20:30 órai kezdettel megtartjuk a Fenyő Miklós koncertet a Dunakapu téren"

- olvasható a vasárnap este kiadott közleménybenTermészetesen a szervezők továbbra is figyelik a jelentéseket, s amennyiben hirtelen változás állna be az időjárásban, akkor - akár menet közben is – beszüntethető a koncert. Ez azonban csak vihar esetén szükséges, a jelenlegi előrejelzések alapján bíznak abban, hogy erre nem lesz szükség.