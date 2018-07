Fenyő Miklós egyre jobban élvezi a színpadot - fotók

A rock and roll hazai királyával vasárnap este fél kilenckor találkozhattak a rajongói a győri Dunakapu téren. Fenyő Miklós örökzöld slágerei, a Hungária legnépszerűbb dalai is felcsendültek majd a másfél órás koncerten. Kétségtelen, hogy Fenyő Miklóst senkinek sem kell bemutatni. Az is biztos, hogy nem létezik olyan háztartás hazánkban, ahol nem ismerik Fenyő legendás számait.– Húszévesen egyáltalán nem hittem volna, hogy még ennyi idősen is a pályán leszek, egy-két évtizednek is nagyon örültem volna. Egyre jobban élvezem, ahogy a színpadról a nézőtérre áradnak az érzelmek, és a nézőtérről „visszaverődnek". Izgalmas, hogy mindez milyen jól át tud alakulni a koncert időtartama alatt.– Én is úgy gondolom, ahogy szokták mondani, ha egy jó pillanatban, jó helyen elhangzik egy odaillő dal, akkor csak úgy becsípődik az emberekbe. Egy előadó, egy énekes vagy egy szerző sikere nyilván attól függ, hogy az illető hiteles-e abban a műfajban, amit csinál a színpadon. Én úgy érzem magam a színpadon, mintha otthon is ezt csinálnám. Nagyon jó dolog, ha ezt a közönség is átérzi. Nem azért énekelek, mert kötelező, és nem azért, mert fizetnek érte. Akkor is ezt csinálnám, ha otthon ülnék egy zongoránál. Igazából egy énekes számára az az igazi öröm, ha a zenéje, amit játszik, önmagát is lázba hozza.– Leginkább a countryt szeretem. A rock and rollt nyilván nem kell mondanom. Szeretem a popzenét is, legalábbis a retró változatát, de az új dolgoktól sem idegenkedem. A mai előadók slágereit viszont nem igazán követem.– Tévét nézek, néha rádiót hallgatok, és végignéztem a futball-világbajnokságot. Nézem a különböző országok nemzeti bajnokságait is, ugyanis majdnem együtt születtem a futballal, és a mai napig benne vagyok a futballimádatban.– Hála istennek elég sok fellépésünk van. Nagyon sokfelé járunk az országban, tele van a nyár, és idén augusztus végén is lesz nagy koncert a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.– A közeljövőben készül egy musical, ami reményeim szerint meg is fog valósulni. A produkciónak, történetesen éppen a Győri Nemzeti Színházban lesz majd a premierje, várhatóan idén december közepén.