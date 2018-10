Felújították a hősök emlékművét a győri köztemetőben - fotó

A köztudatban Észak-Dél emlékműként közismert, 1991-ben átadott mészkő alkotás felületén az idők során különböző rétegek és bevonatok képződtek. A lerakódásokat fizikai és kémiai eljárásokkal távolították el a szakemberek. A takarítást követően a Nádorvárosi Köztemető egyik fő helyén található, a négy égtáj kövei által közrefogott kompozíció mészkő elemeit speciális impregnáló anyaggal kezelték, így konzerválták a térplasztika eredeti állapotát, megkönnyítve ezzel a későbbi gondozást. A beruházás keretében az emlékmű környezetében lévő zöldterület is megújult - közölte a Győr-Szol.



Győr legnagyobb, mintegy 25 hektár nagyságú és legrégebbi, 1912-ben megnyitott Nádorvárosi Köztemetőjében folyamatosak a fejlesztések. Az elmúlt években megújult többek között a régi ravatalozó és az épület előtti dísztér. Ugyanitt a közvilágítás már energiatakarékos LED fényforrások biztosítják, megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, újjáépítették kerítés egy részét és térkővel burkolták a főbejárat előtti virágpiacot, ahová a közelmúltban nagy felületű napvitorlákat is felszereltek. A Nádorvárosi mellett a többi győri köztemetőben is rendszeresek a felújítások.