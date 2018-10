Felújítják a Szabolcska utcát Győrben

Régóta terveztük már a Szabolcska utca felújítását, mert az elmúlt évtizedekben csak toldozták-foltozták a felületet. Jó hír az itt élőknek, hogy még idén új útfelület kerül a Körkemence és a Sport utca közötti szakaszra" – jelentette be tegnap Radnóti Ákos alpolgármester, Adyváros önkormányzati képviselője. Emlékeztetett arra, hogy korábban már bizonyos részeken a járdát felújították, a környező iskolákhoz akadálymentesítették a közlekedést, s új gyalogos átkelőhelyeket is létrehoztak; ez most egy újabb lépték.



A beruházás szakmai részleteiről Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője számolt be: 460 méteren cserélik ki az aszfaltot. A Mester utca és Sport utca között a munkakezdés előtt a Pannon-Víz kicseréli a burkolat alatti szennyvízvezetéket, mely várhatóan október végén kezdődik, emiatt ezt a szakaszt a következő év elején tervezzük felújítani. Ha az időjárás engedi, akkor adventre befejezik az első ütemet a Szabolcska utcán. „Az új útfelület kialakítása kisebb gördülési zajjal jár majd, az kivitelezés idejére kérjük az itt élők és a közlekedők türelmét" – jelezte Prédl Antal.