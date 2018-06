Felsorolni is nehéz a győrladaméri férfi bűneit, aki a kórházból is megpróbált megszökni

A harminckét éves győrladaméri férfi 2016 tavaszától 2017 nyaráig egy autót elsikkasztott, majd csalással továbbadta, egyet ellopott, más lopásokat, rendszám-hamisításokat követett el, fogvatartása alatt hivatalos személy elleni erőszakot és fogolyszökés kísérletét is megvalósított a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint.



A vádlott az első, több mint kétmillió forint értékű német gyártmányú autót bérelte a tulajdonosától, majd bérleti díjat nem fizetett, az autót pedig eladta. A vevőnek azt állította, hogy az autó a sajátja, és cserébe másfél millió forintot, valamint egy másik autót vett át. Az autó rendszámait már korábban eltávolította és azt az új tulajdonosnak át sem adta. A vevő az átíratás kapcsán jött rá, hogy bűncselekmény áldozata lett.



A terhelt ezen felül több helyről is lopott: egy kőművestől ellopta az összesen százezer forint értékű használt gépeit, egy másik személytől – akinek vállalkozóként mutatkozott be – a kábeleit. Egy autószalonból egy tizenöt millió forint értékű, egyedi gyártású, német gyártmányú autót is ellopott, melynek okmányait, kulcsait előző nap tulajdonította el. Egy ugyancsak itt lévő autóról lelopta a rendszámait, két további autónak –egy korábbi alkalommal – ellopta a kulcsait és a távirányítóit. Egy áruházból a bevásárlókocsiban közel nyolcszázezer forint értékben tulajdonított el gépeket és egy biztonsági ajtót. Egy energiaital kereskedésből pedig – a sátor kivágása után – italokat hozott el 74.000 forint értékben.



Miután előzetes letartóztatásba került – egészségügyi panaszai miatti kórházi kivizsgálása során - bántalmazta a felügyeletét ellátó őrt, majd megpróbált elfutni, de a kórház folyosóján elfogták.



A férfit az ügyészség tavaly ősszel kilenc korábbi bűncselekmény elkövetésével vádolta meg, javarészt minősített csalásokkal és lopásokkal.



Az eljárás jelen tárgyát képező tizennégy bűncselekmény miatt az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben tizenkét év szabadságvesztés szabható ki - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.