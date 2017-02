Felrobbantotta az internetet a győri fiatalok rövidfilmje a jeges Balatonról - videó

A videó a befagyott Balaton letisztult szépségét hozza el minden nézőnek – egy különleges csavarral: egy korcsolyázó lány főszereplésével, aki látványos elemekkel tette dinamikussá a felvételt.„A lendületes mozgás és a jéggé dermedt tó különleges elegyet alkot, sőt kontrasztot teremt" – mondta Molnár Máté, a film egyik készítője. Majd hozzátette: „Régóta vágytunk egy ilyen projektre, a természet most megadta hozzá az alapokat, mi pedig a legkülönlegesebb oldalát szerettük volna megmutatni".„Hajnalban indultunk a Balatonra, hogy ne legyenek sokan a jégen, valamint a napfelkelte színeivel szerettünk volna dolgozni. Utóbbi inkább ködös időbe fordult át, de nem bántuk, hiszen passzolt a tervezett letisztult képi világhoz" – mesélte Fenesi Bianka, a kreatív csapat másik tagja.

A drónnal készült képkockákat Boros Bencének köszönhetjük; a lelkes, fotóval és videóval egyaránt foglalkozó győri fiatalok segítő keze pedig Varga Balázs volt.„A légi operatőri munkához is szükséges egy bizonyos látásmód. Ez a megszokottól eltérő perspektíva a balatoni ötlet megvalósításában is segített: olyan módon mutatunk be egy teret, közvetítünk egy üzenetet, hogy az hangulatként marad meg a nézőkben" – nyilatkozta Boros Bence, aki szerint a helyszín intuitív alkotói folyamatot hozott magával.A vágás és a – természet hű jellegét tiszteletben tartó – utómunka is együttműködés eredménye. A főszereplő korcsolyás pedig Szűcs Cintia, aki a mozgást nehezítő mínuszok ellenére gyönyörű és kecses elemekkel tette látványossá a rövidfilmet.„2010 óta űzöm ezt a sportot, szenvedélyként, szakmaként tekintek a korcsolyázásra" – mondta Szűcs Cintia egyetemista, aki a szinkronkorcsolya válogatott tagja. Majd azt is megosztotta lapunkkal, hogy minden hétvégén Győrben lát el segédedzői feladatokat: példát szeretne mutatni a korcsolyázó gyerekeknek, miközben a fővárosban szerzett tudást hazahozza.

Ami a hangulatfilm fogadtatását illeti, egyre több megtekintést és megosztást szerez az online platformokon: előbbi összesen körülbelül 100 ezernél jár, utóbbi 600 körül mozog, a like-ok száma pedig már több ezer.„Az egyedüli negatívabbnak tűnő kritika eddig az volt, hogy az 50 másodperces hosszúságot kevésnek ítélték meg, de ezt onnan is nézhetjük, hogy sikerült fenntartanunk az érdeklődést" – tette hozzá Molnár Máté, aki a karácsonyi videójukra is nagyon büszke.„A győri advent témáját feldolgozó rövidfilmet körülbelül 91 ezren látták. Külföldön élő magyarok például azt jelezték vissza, hogy újra otthon érezhették magukat, annak ellenére, hogy nem tudtak hazalátogatni az ünnepek alatt".