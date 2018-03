Felrobbantják Győrben a 107 éves kéményt

Talán az utolsó kép az 1911-ben épült olajgyári nagy kéményről. Fotó: Bertleff András

A beruházó látványtervein láthatjuk a jövőre felépülő társasházak tervezett képét a liget és a sétány felől.

A pontos időpontot előbb a rendőrséggel még egyezteti a területet megvásárló C. T. and Partner Kft., amelynek vezetője elmondta: eredeti szándéka az volt, hogy megtartja a 107 éves monstrumot. Ám a statikusok kockázatosnak tartották, és funkciót sem találtak neki.Jövőre teljesen átrajzolódik a volt olajgyári terület az Erkel utcától jobbra, az olimpiai falu mellett, ahol a 107 éves kémény áll. A Kisalföld is sokat foglalkozott vele, propagáltuk az ötletpályázatot, amire több építésziroda nyújtott be elképzelést a régi ipar tanújának hasznosításáról. Ezek elképzelések maradtak, a kéményt – mint megtudtuk – lebontják.A Győr-Szol – a beruházó elárulta – nettó félmilliárd forintért adta el a szigeti telket az egyik legnagyobb lakásépítő cégnek, a C. T. and Partner Kft.-nek, amely például a Jedlik híd lábánál épült Corner-házat vagy Marcalváros II. vadonatúj társasházait terveztette.Szabó Ákos ügyvezető a Kisalföldnek elmondta: a statikusok alaposabban megvizsgálták a kéményt, mint eddig bárki az elmúlt években, és nem láttak más megoldást, holott neki az volt az eredeti szándéka, hogy a kéményt megtartsa.– A szakértők a földrengést látták a legfőbb kockázatnak, ha közvetlenül mellette újabb társasházak épülnek. A 66 méteres torony göbös része – ahol az extra vízmelegítő volt – különösen rossz állapotban van, bármikor hullathatja a téglákat, egy nagyobb erejű földrengésnél pedig már kettétörhetne az épület – fejtette ki az igazgató. Kérdésünkre, hogy nem lehet-e biztos módon megerősíteni, azt felelte: nyilván meg lehet, de hatalmas költséggel, s teljes biztonság akkor sincs. Aránytalan kockázattal járna ott, ahol már eleve 200 lakás épült az EYOF-faluban, s hamarosan épül az újabb 200 – közölte.– A pályázatokat természetesen végignéztem és nagyon sok jó ötlettel találkoztam. Olyannal is, ami továbbgondolásra érdemes lett volna. De véleményünk szerint egyik sem volt olyan, ami a kéményt mint jól funkcionáló épületrészt, épületet reális keretek között megfogalmazta volna. Igazán sajnálatos már az is, hogy nem maradt meg semmi a korábbi – nagyon szép téglaépítésű – olajgyári épületekből, amik külön is és együtt is értékesek lettek volna. Ezek közül a kémény már önmagában csak egy torzó, ami igazából sem múzeumi, sem más célra nem alkalmas, viszont fejlesztőként nem hagyhatunk megoldatlan kérdést, ketyegő bombát a területen – mondta Szabó Ákos.A cég a napokban egyeztet a hatósággal, s úgy tudjuk, hogy várhatóan a jövő hét második felében robbantanak.Mivel az érintett lakóknak körülbelül fél órára el kell hagyniuk az otthonukat, a jövő hét elején igyekszünk hírt adni a pontos időpontról. Várhatóan délelőtt végzi el a munkát a megbízott cég, az épületek biztonságban lesznek, s utána valószínűleg két nap alatt szállítják el a monstrum törmelékét.A területen három darab társasház fog állni – négy és ötszintesek –, összesen 200 lakással. Ám jelenleg épp egy nem várt áttervezésnél tart a tulajdonos, mivel a Rábca hajdani medréről tanúskodó vízerek romantikus meglepetést tartogattak. Sok a talajvíz, a szerkezet a telken belül is igen változatos, s bár a korábbi fúrás ezt nem mutatta ki, rosszabb a vártnál.Az építkezés idén kezdődik és várhatóan jövő év közepére fejeződik be. Külsőre a társasház hasonlít a mai szögletes trendhez, de el is tér attól. Szabó Ákos szerint a fő különbség, hogy megpróbálják felidézni a régi Rábca-partot, s emiatt úgynevezett gabion lesz a homlokzaton, amit gömbölyded folyami kaviccsal töltenek fel. A korlátok és az építmény színénél is a víz, a vízpart köszön vissza a tervező elképzelése szerint.A lakások között lesznek 35 és 110 négyzetméteresek is, a jellemző méret a kettő közötti. Ami jó hír, hogy a földszinten nem lakások épülnek, hanem például pékségnek vagy szolgáltatásnak adható ingatlanok, amik nélkül – a szomszédos EYOF-faluval együtt – 400 lakás élete szinte elképzelhetetlen is lenne.A parkolást kisebbrészt a föld alatt, nagyobbrészt a földszinten oldják meg, a tervek szerint 240–250 parkolóhelyet alakítanak ki a volt olajgyári területen belül, s további 20–30-at a C. T. and Partner Kft. hoz létre a város közterületén.Az építkezés idén kezdődik és várhatóan jövő év közepére fejeződik be.