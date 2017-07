Felrobbant egy kábelfej - lángolt a győri trafóház

19.27 - Már nincs áramszünet



Az áramszolgáltató emberei kiderítették, hogy egy kábelfej égett meg. Azt ki tudták cserélni, és ugyan még folyik a javítás, de a környéken már nincs áramszünet.



18.40 - Több mint 4600 fogyasztót érint az áramkimaradás



18.38 - A tűzoltók egy hat kilós porral oltóval már el is oltották a lángokat



A tűz a Selyem utcában volt, Győr-Újvárosban - ezt az áramszolgáltató is megerősítette. Az E.ON szóvivőjének, Egyházi Nikolettának a tájékoztatása szerint szakembereik most tájékozódnak a helyszínen. A javítás idején biztosan fogyasztáskiesésre számíthatnak a környéken lakók. Azaz áramszünet lesz a városnak ezen a részén, várhatóan több mint fél óráig. De azt még nem tudják pontosan megmondani, hogy ez meddig fog tartani és hány embert és fogyasztási helyet, azaz hány lakást fog érinteni. A hiba, a tűz keletkezésének okáról is csak később tud információkkal szolgálni az áramszolgáltató.



18.09 - Lángol a trafóház



A győri Selye utcába vonultak ki a tűzoltók két fecskendős autóval és egy vízszállítóval, mivel a riasztás szerint füstöl az ott lévő trafóház. A helyszínen lángokat is láttak. Már a helyszínen vannak az áramszolgáltató emberei is. A trafóház áramtalanítása után tudják a tűzoltók megkezdeni az oltást. Addig a közelben lévő cég épületét védik egy vízsugárral.