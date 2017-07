Félresiklott kapcsolatról énekel Dallos Bogi, aki párjával forgatta új klipjét

Tökéletes randihelyszíneken forgatták a klipet.

Zavarbaejtően őszinte dallal rukkolt elő Dallos Bogi , aki a Rólunk című szerzeményéhez készült klipben szerelmes jelenetekben andalog "párjával".Az érzelgős videóban Bogi a legtökéletesebb randihelyeken romantikázik "szerelmével", aminek pikantériája, hogy a jeleneteket a fiatal énekesnő valódi párja álmodta meg. Bogi legújabb klipjét ugyanis szerelme, Temesi Ádám rendezte, aki nem jött zavarba attól, hogy a klipben egy másik férfi oldalán látta barátnőjét.

Az ábrándozás, a múlt és a jelen, az egykori közös randihelyszínek mélabús hangulata hatja át Dallos Bogi legújabb klipjét. A Fonogram díjas énekesnő A Dal 2014 műsorában tűnt fel, We all címűt dalát pedig egy ország dúdolta. A fiatal énekesnő Épp most című nagylemezével idén dalszerzőként is bemutatkozott, a most megjent legújabb klip és dal pedig a Rólunk címet kapta.

Minden ember életében van egy olyan személy, akihez rengeteg szép emlék köti, ám a kapcsolat valamiért félresiklik... mégis, ha később az utcán találkoztok, zavarba jössz, és azt érzed, bár sosem engedted volna el

- kezdte Bogi, aki a klip koncepcióját párjával, Temesi Ádámmal együtt álmodta meg, és olyan randihelyeken forgattak, mint az Akvárium, a 360 Bár, a Vidámpark, vagy épp egy villamosmegálló. A videó férfi főszereplője Kovács Márk, aki Bogi nagyon jó barátja.

Fontos volt számomra az, hogy baráttal forgassunk, mert így én is könnyebben oldódom. Nagyon vicces 2 napunk volt, minden nevetés őszinte, és szerintem a kémia is jól működött közöttünk. Annyi nehézségünk volt, hogy a forgatás előtt 2 nappal Márk eltörte a kezét, de még így is bevállalta. Szerintem belefér a szörfös karakterébe.

Szerencsére Ádám nem féltékeny típus, egy percig sem jött zavarba a romantikus jelenetektől, ráadásul a közös munka is zavartalanul ment.

Bogi új nagylemezén dalszerzőként is bontogatja szárnyait, így a Rólunk című dalt is közösen írta Szepesi Zsolttal.

A szövegírás egy kicsit olyan, mintha az embereknek megengedném, hogy bepillantsanak a naplómba. A szöveg sokszor még engem is zavarba hoz, mert ezeket az őszinte gondolatokat még a barátaimmal is nehezen osztom meg. Nemrég lettem 20 éves, és úgy érzem, kezdek rátalálni arra, hogy mit szeretnék zeneileg közvetíteni

- mesélt büszkén a kedvenc daláról a fiatal énekesnő.A fiatal énekesnő július 8-án az A38 hajón lép fel, ahol a Rólunk című dalt is megismerheti a közönség. Jegyek még kaphatók a bulira.